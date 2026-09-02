Hay lugares en los que el paso del tiempo no se mide solamente en años. Se mide en recuerdos, en amistades, en camisetas, en abrazos y en generaciones que crecieron compartiendo un mismo sentido de pertenencia. Colón Junior cumplió este 2 de septiembre 101 años de vida y eligió celebrar su aniversario con un emotivo video que evocó la niñez, el crecimiento y el recorrido de quienes hicieron grande a la institución.

La producción audiovisual buscó reflejar la rica historia deportiva, institucional y cultural del club, pero también poner el foco en algo que atraviesa a cada generación de Merengues: la familia.

“101 años. Una historia. Una familia”, publicaron desde la institución en sus redes sociales para resumir más de un siglo de recuerdos y sueños compartidos.

Un club que es mucho más que deporte

“Hace 101 años comenzamos a construir mucho más que un club”, expresaron desde Colón Junior. Y esa idea atravesó el mensaje con el que la institución celebró su nuevo aniversario.

El video propone una mirada sobre la niñez y el paso del tiempo. Cada chico y chica que llega por primera vez al club con una ilusión representa, de alguna manera, la continuidad de una historia que comenzó hace más de un siglo.

“Colón Junior es y somos todos. Es cada chico y chica que llega con una ilusión. Es cada familia que acompaña. Es cada abrazo después de un esfuerzo. Es cada persona que dejó una parte de su historia en este lugar”, señalaron.

La celebración también recuperó uno de los valores que la institución considera centrales: el orgullo de pertenecer. “Pasaron 101 años y muchas generaciones, pero hay algo que permanece intacto: el orgullo de pertenecer”, destacaron.

Una historia que comenzó en 1925

Los orígenes del club se remontan a un San Juan muy diferente. En la década de 1920, mientras la provincia atravesaba un convulsionado escenario político, un grupo de trabajadores vinculados a la firma Santiago Graffigna comenzó a compartir encuentros de fútbol y a dar forma a una pasión colectiva.

La idea de formalizar la institución fue impulsada por Juan Antolín Graffigna, quien proyectaba la creación de un club en terrenos de la empresa. Sin embargo, murió inesperadamente a comienzos de 1925 y no pudo concretar aquel sueño.

Su hermano, Alberto, tomó la posta y, junto a empleados de la firma, fundó el 2 de septiembre de 1925 el Club Atlético Juan A. Graffigna, en homenaje a Juan Antolín.

El primer presidente fue Juan Nuche, quien eligió los colores azul y amarillo. El azul representaba también los mamelucos de los obreros, mientras que el amarillo simbolizaba la honorabilidad.

Del origen obrero al sentimiento Merengue

En 1964, una asamblea decidió recuperar el nombre Club Colón. Sin embargo, la existencia de otra institución con esa denominación obligó a sumar la palabra Junior, dando origen al actual Club Atlético Colón Junior. En esa nueva etapa también se adoptó el blanco como color oficial, origen del histórico apodo de los Merengues.

Por sus canchas y actividades pasaron cientos de deportistas y dirigentes que dejaron su huella en una institución reconocida históricamente por su aporte a la formación deportiva en San Juan.

Un presente con nuevas generaciones

Hoy, bajo la presidencia de Gerardo Iturrieta, Colón Junior es un polo deportivo que reúne a distintas disciplinas y propuestas para niños, jóvenes y adultos.

Fútbol, inferiores, escuelita, futsal, básquet, hockey sobre patines, patinaje artístico, gimnasia, boxeo y goalball forman parte de un club que continúa ampliando su vida deportiva y social.

Por eso, el aniversario número 101 no fue solamente una mirada hacia atrás. Fue también una celebración del presente y de todo lo que todavía queda por construir. “Somos recuerdos. Somos sueños. Somos esfuerzo. Somos historia. Somos familia”, resumió el club.

Porque para quienes crecieron allí y para quienes recién comienzan a transitar sus pasillos y canchas, Colón Junior sigue representando mucho más que un nombre.