Colón Junior escribió una nueva página en su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Divisional B del futsal sanjuanino. El conjunto dirigido por Hugo Illanes venció por 10-2 a Villa Hipódromo en cancha de UVT y levantó el trofeo en una final que tuvo una marcada superioridad del equipo Merengue.

La consagración representa el resultado de un trabajo sostenido durante varias temporadas y le permite al club quedar a un paso de conseguir el objetivo más importante: el ascenso a Primera División. Para lograrlo, deberá disputar una Superfinal frente a Trinidad, en un encuentro que definirá cuál de los dos equipos jugará en la máxima categoría.

Una goleada para quedarse con el Clausura

El Merengue mostró contundencia desde el juego ofensivo y terminó imponiéndose por 10-2 ante Villa Hipódromo. Los goles del campeón fueron convertidos por Facundo Vega, Juan Saldivar y Gabriel Cuevas, quienes anotaron dos tantos cada uno, además de Jeremías Elizondo, Joaquín Almazán y Agustín Alaniz.

Por el lado del conjunto de Rawson, Santiago Páez y Thiago Páez fueron los encargados de marcar los dos descuentos. El resultado reflejó la efectividad de Colón Junior en una final que le permitió celebrar el título del segundo torneo de la temporada.

El trabajo de un proyecto que dio sus frutos

Detrás de la consagración hay un proceso deportivo que lleva varios años de desarrollo y que tuvo como protagonistas a jugadores que vienen trabajando desde hace tiempo en el proyecto del club. La continuidad, el compromiso y el crecimiento colectivo fueron algunos de los aspectos que se destacaron durante el campeonato.

A ese recorrido también se sumó la experiencia de Christopher Ferreyra, una de las figuras importantes dentro del plantel Merengue. La combinación entre futbolistas que sostienen el proyecto desde hace años y la experiencia de sus referentes resultó clave para alcanzar el objetivo del Clausura.

La Superfinal, el último paso hacia Primera

Con el título del Clausura asegurado, Colón Junior ahora tendrá por delante el desafío más importante de la temporada. El equipo de Hugo Illanes deberá medirse con Trinidad en una Superfinal que definirá quién obtiene el ascenso a la Primera División del futsal sanjuanino.

El festejo en UVT significó mucho más que una victoria para el plantel, ya que coronó el esfuerzo realizado durante todo el campeonato. Sin embargo, el Merengue todavía tiene un objetivo pendiente y buscará completar su temporada con el salto de categoría.

También hubo festejo en Reserva

La jornada de finales también tuvo una alegría para Colón Junior en la categoría Reserva. El conjunto Merengue derrotó por 3-0 a Los Andes en la definición por penales y también se quedó con el campeonato.

De esta manera, el club cerró una jornada especial en cancha de UVT, con dos consagraciones que reflejan el trabajo que se viene realizando en el futsal de la institución. La Primera celebró el Clausura y ahora irá por el ascenso, mientras que la Reserva también pudo levantar su trofeo.