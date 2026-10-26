El Gobierno de San Juan avanza con los preparativos para las Colonias de Verano 2026-2027, que están previstas para los primeros días de enero. Sin embargo, la fecha de inicio todavía no está definida y la posibilidad de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, aseguró que la organización está en marcha y que el programa se desarrollará con el esquema habitual, aunque las actividades podrían suspenderse si las condiciones meteorológicas representan un riesgo para los participantes.

“Estaría todo preparado para hacerlo como lo hemos venido haciendo todos los años, para que los primeros días de enero”, señaló el funcionario.

No obstante, aclaró que antes deberán seleccionar los lugares de cada departamento y avanzar con las inscripciones.

Las colonias de verano mantendrán las mismas sedes

Platero confirmó que, para esta temporada, la Provincia mantendrá las sedes utilizadas el año pasado. Según explicó, durante la edición anterior se habían incorporado nuevos espacios en distritos alejados para facilitar la participación de quienes tenían dificultades para trasladarse hasta otros puntos de sus departamentos.

“Vamos a mantener las mismas sedes”, afirmó el ministro, quien indicó que la ampliación realizada anteriormente respondió a la necesidad de acercar las actividades a las comunidades más distantes.

La propuesta estará destinada a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, con actividades recreativas y de integración durante el receso estival.

Cómo definirán las suspensiones por lluvia

Uno de los principales puntos que deberá resolver el Gobierno es cómo actuar ante las precipitaciones previstas para los próximos meses. En ese sentido, Platero explicó que las decisiones se tomarán en función de las condiciones de cada jornada y de las medidas de seguridad que puedan garantizarse en los predios.

“Hay que ver cómo se va a presentar el clima, como lo hemos hecho en otros años”, sostuvo.

Además, recordó que durante la temporada anterior hubo días en los que debieron suspenderse las actividades debido a las condiciones meteorológicas.

El funcionario precisó que se revisarán las instalaciones eléctricas y el estado general de los espacios, además de posibles daños ocasionados por el viento o la caída de árboles.

“Verificamos todo y decidimos si suspender o no, según el tiempo, si hay árboles caídos, si ha habido viento”, explicó.

Ante la consulta sobre si las decisiones se tomarán jornada por jornada, Platero fue contundente: “Es el día a día”.

El Niño, una preocupación para enero

La posible intensidad de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño es uno de los factores que condicionará el desarrollo de las colonias. Aunque el Gobierno mantiene los preparativos, el ministro señaló que será necesario seguir la evolución del tiempo para determinar si están dadas las condiciones para realizar las actividades.

“Nosotros pensamos hacerlo en enero, como siempre. Y bueno, vamos a ver cómo se va a ir planteando el clima”, afirmó.

Por el momento, no hay una fecha exacta de apertura ni un cronograma de inscripciones confirmado. Esos detalles se definirán una vez que avance la selección de las sedes y la organización de cada departamento.

De esta manera, las Colonias de Verano 2026-2027 continúan en etapa de preparación, con la intención de comenzar en enero y mantener la cobertura provincial, aunque su funcionamiento dependerá de las condiciones climáticas y de la seguridad de los espacios destinados a los participantes.