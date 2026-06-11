Deportes
Color, música y emoción: postales del inicio de la Copa del Mundo.
POR REDACCIÓN
El Mundial 2026 comenzó este jueves 11 de junio en Ciudad de México con una ceremonia inaugural que reunió música, color y espectáculos artísticos ante miles de espectadores.
Antes del partido entre México y Sudáfrica, el estadio fue escenario de una puesta en escena especialmente preparada para dar inicio a la Copa del Mundo. Artistas invitados, coreografías y efectos visuales fueron parte del show que marcó el comienzo del torneo.
Las mejores imágenes de la jornada reflejaron la fiesta en las tribunas, las presentaciones musicales y el clima de expectativa que se vivió en la previa del encuentro inaugural.
Con el cierre de la ceremonia, la pelota comenzó a rodar y quedó oficialmente inaugurado el Mundial 2026.