El Mundial 2026 comenzó este jueves 11 de junio en Ciudad de México con una ceremonia inaugural que reunió música, color y espectáculos artísticos ante miles de espectadores.

Antes del partido entre México y Sudáfrica, el estadio fue escenario de una puesta en escena especialmente preparada para dar inicio a la Copa del Mundo. Artistas invitados, coreografías y efectos visuales fueron parte del show que marcó el comienzo del torneo.

Las mejores imágenes de la jornada reflejaron la fiesta en las tribunas, las presentaciones musicales y el clima de expectativa que se vivió en la previa del encuentro inaugural.

Con el cierre de la ceremonia, la pelota comenzó a rodar y quedó oficialmente inaugurado el Mundial 2026.

(Foto: Gentileza)

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