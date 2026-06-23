El Estadio Toronto se viste de gala para albergar lo que, apenas en la segunda fecha del Grupo L, ya se perfila como una auténtica batalla por la supervivencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Panamá y Croacia se enfrentan en un choque crítico en el historial futbolístico, donde el único resultado que sirve para ambos es ganar.

El designado para arbitrar el partido es Pierre Atcho (Gabón). Lo acompañan como asistentes Boris Ditsoga (Gabón) y Amos Abeigne Ndong (Gabón). El cuarto árbitro es Khalid Al-Turais (Arabia Saudita).

El destino cruzó a dos realidades golpeadas en el debut, pero con urgencias simétricas. Los Canaleros de Thomas Christiansen masticaron la frustración de una caída agónica por 1-0 ante Ghana, tras haber sostenido una sólida resistencia defensiva que se desmoronó en el tiempo de descuento. Por su parte, la experimentada Croacia de Zlatko Dalić sufrió un inesperado colapso defensivo ante Inglaterra, encajando una dura goleada por 4-2 que encendió todas las alarmas en Zagreb y los dejó sin margen de error.

El ajedrez en la pizarra de Dalić. Tras el experimento fallido de la línea de tres defensores contra los ingleses, el estratega croata admitió las falencias —especialmente en la pelota parada— y apostará por el regreso a su clásico esquema 4-2-3-1, buscando mayor equilibrio y control territorial.

El vacío en el mediocampo panameño. La peor noticia para el conjunto centroamericano se confirmó en las últimas horas: su máxima figura, Adalberto Carrasquilla, quedó descartada debido a una lesión muscular. Su ausencia obliga a Cristian Martínez y al capitán Aníbal Godoy a redoblar esfuerzos en la contención.

Hito histórico para una leyenda: El partido tendrá un condimento emotivo único para el fútbol mundial. El eterno Luka Modrić saltará al campo para alcanzar la histórica cifra de 200 partidos internacionales defendiendo la camiseta de los Vatreni.

El Estadio Toronto está ubicado en Canadá y tiene capacidad para 45.000 espectadores. Allí juega de local el Toronto FC de la MLS.

Formaciones

Panamá: Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pašalić. DT: Zlatko Dalić.