Los comicios para definir al próximo presidente de Brasil comenzaron oficialmente este domingo por la mañana en todo el territorio nacional, con la participación de millones de ciudadanos convocados a las urnas.

La contienda tiene como principales competidores al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y al referente del Partido Liberal de Brasil (PL), Flavio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado Jair Bolsonaro.

La jornada de votación se inició formalmente a las 8:00 hora local (misma hora en la República Argentina) y se extenderá hasta las 17:00, momento fijado para el cierre de los centros de votación en todo el país.

El mapa electoral y las encuestas clave

De acuerdo con lo informado por la agencia Xinhua, se prevé que los primeros datos y tendencias oficiales se den a conocer pocas horas después de que concluya el horario de votación.

Las encuestas de opinión más recientes de consultoras brasileñas como Datafolha situaron a Lula da Silva con el 45% de los votos válidos frente al 40% de Flavio Bolsonaro en el primer turno.

En votos totales, la distancia registrada por Datafolha osciló en 42% para el actual presidente y 38% para el senador por Río de Janeiro, configurando un escenario de marcada polarización.

En la disputa geográfica, fuentes de prensa locales destacan el comportamiento de tres estados clave:

Minas Gerais: Considerado el "estado termómetro" histórico de las elecciones brasileñas, mostró a Lula liderando la intención de voto con el 45% de los votos válidos frente al 38% de Bolsonaro.



São Paulo y Río de Janeiro: Flavio Bolsonaro registró una ligera ventaja numérica en estos dos distritos. En São Paulo se contabilizó un empate técnico del 41% al 40% en votos válidos a favor del candidato del PL.

Terceras fuerzas y marco institucional

A la par de la disputa entre el PT y el PL, la oferta electoral incluye a otros postulantes que buscan captar el voto desencantado:

Augusto Cury (Avante): registró cerca del 4% en los sondeos de intención de voto.



Ronaldo Caiado (PSD): obtuvo un 3% de preferencia.



Renan Santos (Missão): alcanzó el 3% de la intención de voto.



Otros candidatos: Opciones como Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) y Wilson Grassi (Democrata) sumaron alrededor del 1% cada uno.

En caso de que ninguno de los aspirantes supere el 50% de los votos válidos en esta jornada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil tiene estipulada la realización de un balotaje definitivo para definir al próximo jefe de Estado de la mayor economía de América Latina.



