Comenzaron los cortes de tránsito en Buenos Aires por la visita del papa León XIV

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a implementar restricciones al tránsito vehicular y peatonal por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. El operativo contempla cortes de calles en los barrios de Palermo y Recoleta, controles de acceso y modificaciones en la circulación, con el objetivo de organizar la seguridad y el desplazamiento de personas durante las actividades del pontífice.

Las primeras medidas comenzaron en Palermo, donde desde la madrugada de este miércoles 4 de noviembre se desplegaron vallados sobre la avenida del Libertador, entre las calles Sucre y Ugarteche. La interrupción alcanza la circulación vehicular en ese tramo, mientras que los vecinos podrán conservar un carril exclusivo para acceder a sus cocheras hasta el sábado 7.

Durante la noche del martes ya se habían realizado cortes parciales sobre la misma avenida, entre las avenidas Colombia y Sarmiento, aunque permanecieron habilitados dos carriles en cada sentido.

A partir de la tarde del sábado 7 y hasta la madrugada del miércoles 11, los ingresos y egresos del perímetro restringido de Palermo estarán concentrados en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras. Para atravesar los controles, los residentes deberán presentar el DNI con domicilio actualizado.

En el caso de quienes no puedan acreditar su residencia mediante esa documentación, deberán completar una declaración jurada habilitada por el Gobierno de la Ciudad. Los trabajadores y comerciantes tendrán que presentar documentación que justifique su actividad, mientras que los turistas deberán exhibir las reservas de sus alojamientos.

Los vehículos estacionados también deberán ser retirados. Antes de la madrugada del 7 de noviembre, los propietarios tendrán que despejar la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, además de los primeros 100 metros de las calles transversales comprendidas dentro del perímetro.

Como alternativa, se habilitará el estacionamiento a 45 grados en la avenida Callao, sobre la mano derecha, entre Vicente López y Libertador, y en la avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que permanezcan en los sectores afectados serán trasladados sin costo hasta el predio de la Facultad de Derecho mediante grúas y personal de Tránsito.

El operativo también contempla el traslado de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos que circulan por Palermo y Retiro.

La misa en el Monumento de los Españoles

Uno de los principales movimientos de personas está previsto para el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV regrese a la Ciudad de Buenos Aires después de visitar durante la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Por la tarde, el Papa celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado sobre la avenida del Libertador, en Palermo. Para organizar la llegada de los asistentes se dispondrán cuatro accesos principales, con ingresos desde la zona de Olleros y otros puntos del sector cercano al río. Voluntarios y personal de seguridad orientarán al público hacia los espacios habilitados.

Las restricciones en Recoleta

El segundo sector afectado será el barrio de Recoleta, donde se encuentra la Nunciatura Apostólica, sede de la representación diplomática del Vaticano en Argentina y lugar en el que se alojará el pontífice durante cuatro noches.

León XIV permanecerá en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en avenida Alvear 1637, cerca de la intersección con Montevideo.

Por ese motivo, desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre se restringirá completamente la circulación vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao. La medida también alcanzará los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

En esta zona, los únicos puntos habilitados para ingresar o salir estarán en los cruces de avenida Alvear con Callao y con Libertad. Los controles exigirán documentación que permita justificar la presencia dentro del área restringida.

Cuándo finalizarán los cortes

De acuerdo con el cronograma del operativo, las restricciones se mantendrán durante las actividades previstas para la visita papal. La circulación vehicular en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a normalizarse el lunes 16 de noviembre, cuando se levanten definitivamente los cortes sobre la avenida del Libertador.

Hasta entonces, las autoridades recomendaron prestar atención a los vallados, los desvíos y los puntos de acceso habilitados, especialmente a quienes viven o trabajan en los sectores afectados.