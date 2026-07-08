Aprovechando las dos semanas del receso invernal, el Gobierno de San Juan avanza con un importante operativo de mantenimiento en aproximadamente 160 establecimientos educativos distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, y tienen como objetivo realizar intervenciones de mayor complejidad sin interferir con el normal desarrollo de las actividades escolares.

Las tareas incluyen reparaciones y refuncionalización de instalaciones eléctricas y sanitarias, trabajos de pintura, mejoras edilicias, adecuaciones para sistemas de climatización y obras destinadas a mejorar la accesibilidad en los edificios escolares.

Mejoras para garantizar la accesibilidad

Uno de los principales ejes del operativo está orientado a adaptar escuelas construidas hace varias décadas, muchas de las cuales no fueron diseñadas con infraestructura accesible para personas con discapacidad.

Por ese motivo, las obras contemplan la construcción de rampas de acceso y la incorporación de sanitarios adaptados, con el propósito de garantizar una mayor inclusión y responder a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Renovación de instalaciones

Otro de los aspectos prioritarios del plan es la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, consideradas dos de los sistemas que requieren mayor mantenimiento debido a la antigüedad de numerosos edificios escolares.

Las intervenciones buscan optimizar el funcionamiento de estas instalaciones, incrementar las condiciones de seguridad y prolongar la vida útil de los establecimientos.

Nuevos sistemas de climatización

En forma paralela, el operativo también contempla obras destinadas a preparar distintas escuelas para la futura incorporación de equipos eléctricos de frío-calor, especialmente en aquellos establecimientos que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Para ello, se realizan refuerzos en las instalaciones eléctricas y adecuaciones técnicas que permitan aumentar la potencia disponible y garantizar el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas de climatización.

Más de 80 empresas trabajan en toda la provincia

El plan de mantenimiento moviliza a unas 80 empresas contratistas, que desarrollan tareas de manera simultánea en distintos puntos de San Juan con el objetivo de aprovechar al máximo el período sin actividad escolar.

En los establecimientos donde las intervenciones demandaban mayor tiempo de ejecución, las obras comenzaron antes del inicio del receso, coordinando los trabajos con las autoridades escolares para no afectar el dictado de clases y preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía destacaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de conservación y mejora de la infraestructura educativa, orientado a brindar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares en toda la provincia.