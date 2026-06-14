Ecuador inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 con un exigente desafío frente a Costa de Marfil. Impulsada por el respaldo de miles de aficionados en las tribunas del Estadio Filadelfia, la "tricolor" buscará arrancar con el pie derecho en el certamen, aunque tendrá que superar a un rival que cuenta con argumentos suficientes para ponerla en aprietos. Todo apunta a un duelo intenso y de alto voltaje desde el pitazo inicial.

Ambas selecciones salen por el triunfo. Esto tras la goleada de Alemania sobre Curazao, que pone a los ‘teutones’ en lo más algo del Grupo E del Mundial. Cualquier otro resultado no le sirve de mucho a ecuatorianos y marfileños. Es por ello que hay mucha expectativa por este partidazo en tierras norteamericanas.

Desarrollo del Primer Tiempo

Caicedo recibió la pelota por el borde del área de Costa de Marfil y sacó un remate cruzado. Pero la pelota se fue a un costa del campo.

Formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Alan Minda; Pedro Vite, Alan Franco, Moises Caicedo, Gonzalo Plata; Enner Valencia, John Yeboah.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Seko Fofana, Franck Kessie, Yan Diomande, Elye Wahi; Nicolás Pepe, Bazoumana Toure.