El sueño mundialista de la Selección Argentina de hockey sobre patines comenzó con turbulencias en el parquet del Arena de Asunción. En un vibrante y áspero duelo correspondiente a la primera fecha del certamen ecuménico, el conjunto nacional terminó perdiendo 2 a 1 frente al seleccionado de Francia por la fase de grupos.

El partido arrancó con una Argentina decidida a copar el rectángulo de juego, imprimiendo vértigo y búsqueda constante sobre el arco defendido por Pedro Chambel. Sin embargo, los galos, fieles a su libreto táctico dirigido por Nuno Lopes, plantaron un bloque sólido y apostaron a transiciones punzantes aprovechando la precisión de sus figuras.

Desarrollo del primer tiempo

La apertura del marcador llegó cuando el trámite aún se armaba: una trepada sagaz encontró desacomodada a la defensa albiceleste y habilitó a Bruno Di Benedetto, quien definió con categoría al segundo palo para romper el cero y decretar el 1-0 parcial.

Lejos de achicar el margen, el golpe despertó el orgullo de los dirigidos por José Luis Páez. Con carácter e intensidad, Argentina adelantó sus líneas y encontró el empate merecido a los 11 minutos.

El mendocino Facundo Navarro se lució con una maniobra individual de pura velocidad, sacándose la marca de encima con habilidad para puntearla de cachetada ante la salida del portero europeo, firmando el festejado 1-1.

Cuando parecía que el parcial se cerraba en paridad y con tablas justas, el cierre de la primera mitad se precipitó en un torbellino de tensión. Una jugada confusa derivó en reclumos encendidos y revisión de los jueces, culminando con la amonestación y tarjeta azul para Lucas Martínez, dejando a la Argentina en inferioridad numérica.

Los europeos no desaprovecharon el hombre de más en el tramo final. Con espacios y superioridad táctica sobre el parqué, apareció Marc Rouzé para capitalizar una descoordinación defensiva en el área y estampar el 2-1 con el que sonó la chicharra de descanso.

Panorama adverso para la Albiceleste, el equipo de Páez está obligado a reordenar las fichas en el complemento, corregir las grietas defensivas y apelar a la mística copera para revertir la historia en suelo paraguayo.

Desarrollo del Segundo Tiempo

El segundo tiempo del debut albiceleste en Asunción expuso la faceta más dramática y física del hockey sobre patines. Con el marcador 2-1 en contra, el equipo dirigido por José Luis Páez salió a disputar los últimos 25 minutos con una postura marcadamente ofensiva: presión alta en salida, asfixia en territorio rival y rotación constante de nombres como Gonzalo "Nolo" Romero, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Bridge y Facundo Navarro.

Desde los primeros minutos del complemento, Argentina acorraló a Francia en su campo y generó chances claras para equilibrar el marcador. Destacó un violento remate del "Nolo" Romero que provocó un rebote peligroso tapado por el arquero Pedro Chambell, así como incursiones profundas de Rampulla y remates de media distancia.

Sin embargo, el conjunto galo exhibió una disciplina defensiva impecable, caracterizada por bloques compactos, pocos errores no forzados y un despliegue físico que neutralizó los intentos de desborde argentinos.

Francia no se limitó a defender; sus contragolpes de la mano de los hermanos Roberto, Bruno y Carlos Di Benedetto, sumados a las incursiones punzantes del joven Marc Rouzé, llevaron constante peligro al arco argentino. En ese contexto de ida y vuelta, la figura del arquero Valentín "Conti" Acevedo emergió con tapadas providenciales —incluyendo un mano a mano clave frente a Carlos Di Benedetto en un tiro libre directo— para mantener con vida a la Selección.

El tramo final estuvo cargado de fricción y decisiones arbitrales determinantes. A poco más de tres minutos del cierre, una tarjeta azul sobre Facundo Navarro dejó a la Albiceleste con un hombre menos en un momento crítico. Pese a la inferioridad numérica, Argentina aguantó el embate y, ya sobre el último minuto, Páez arriesgó sacando a Acevedo para sumar un quinto jugador de campo.

A pesar del empuje vibrante y un último intento desesperado de Ordóñez y Rampulla, el reloj consumió las esperanzas argentinas, decretando la victoria francesa en un estreno donde la entrega no alcanzó para romper el candado galo.

Formaciones

Argentina: Constantino Acevedo, Ezequiel Mena, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Bautista Acevedo, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge, Gonzalo Romero. DT: José Luis Páez.

Francia: Pedro Chambel, Stanislas Vankammelbecke, Bruno Di Benedetto, Rémi Herman, Anthony Da Costa, Roberto Di Benedetto, Marc Rouzé, Nathan Gefflot, Carlo Di Benedetto, Tom Savreux. DT: Nuno Lopes.

El segundo partido de la Selección Argentina será contra Angola mañana y el miércoles con Chile, por la fase de grupos, en vivo por HUARPE TV, desde la TDA y también por Kick.