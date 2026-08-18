Comenzó la capacitación de la Policía de San Juan con las pistolas taser

La Policía de San Juan reorganizó la distribución de las pistolas Taser para garantizar equipos disponibles durante las 24 horas y en distintos puntos de la provincia. El jefe de Operaciones D3, Pablo Torres, explicó la capacitación y el funcionamiento de las armas.

“Las Taser ya han sido entregadas y distribuidas en el personal policial. Hoy hicimos una reorganización para que durante las 24 horas del día y en todos los puntos cardinales de la provincia podamos tener una Taser en caso de que sea necesario utilizarla”, señaló Torres.

La fuerza cuenta con 35 pistolas Taser y 120 efectivos fueron capacitados desde el área D3, distribuidos en las distintas guardias operativas. “Los 120 efectivos están distribuidos en las distintas guardias del área operativa para contar justamente con las 24 horas con armas en los distintos puntos de la provincia”, explicó.

Además de lo anteriormente mencionado, se conoció que la capacitación se desarrolla durante tres días, con grupos de 20 policías para afinar detalles del uso del arma no letal.

Foto: DIARIO HUARPE.

Los distintos cartuchos

“Tenemos cartuchos de distintos colores y cada uno tiene un sentido. El cartucho rojo no es letal y no tiene carga. Se utiliza para hacer funcionar el arma”, detalló Torres.

“El celeste se utiliza para la capacitación y trae en la punta un velcro que permite adherirlo al equipo para realizar las prácticas”, indicó. En cuanto al cartucho operativo, señaló que “la punta negra es la que tiene los elementos necesarios para una eventual utilización en la vía pública”.

Foto: DIARIO HUARPE.

Hasta ahora no fue necesario utilizarlas

Según explicó Torres, las Taser ya fueron llevadas a distintos puntos de la provincia ante situaciones de relevancia, aunque hasta el momento no fue necesario accionarlas.

“Se ha llegado a lugares en distintos puntos de la provincia por algunos hechos de relevancia, pero, por suerte, no hemos tenido que utilizarlas porque la persona desistió de su acción en ese momento”, afirmó.

Respecto del efecto del dispositivo, Torres explicó: “La finalidad es inmovilizar a la persona durante aproximadamente cinco segundos. Esa descarga permite generar la inmovilización y que podamos realizar la aprehensión”.

Foto: DIARIO HUARPE.