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Comenzó la entrega de módulos alimentarios para personas con diabetes
POR REDACCIÓN
Las personas con diabetes que reciben asistencia alimentaria del Gobierno de San Juan ya pueden acceder a una nueva entrega de módulos. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano puso en marcha el operativo correspondiente a agosto, con un cronograma que se desarrollará en distintos departamentos de la provincia.
La distribución está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y está destinada exclusivamente a quienes integran el padrón de beneficiarios del programa. Como ocurre en cada operativo, las entregas se realizarán de manera escalonada para facilitar el acceso en los distintos puntos de la provincia.
En los departamentos alejados, el cronograma comenzará durante la primera quincena de agosto con puntos de entrega definidos por cada municipio. Posteriormente será el turno del Gran San Juan, donde los beneficiarios deberán retirar los módulos en el depósito del Ministerio, ubicado en calle Salta Norte, en Capital, dentro de las fechas informadas oficialmente.
Desde la cartera social recordaron que los beneficiarios deben asistir con el Documento Nacional de Identidad y respetar el día asignado según el cronograma. En caso de no poder concurrir en la fecha correspondiente, podrán consultar las alternativas previstas para el retiro del beneficio.
Los módulos alimentarios forman parte de una política de acompañamiento destinada a personas con diabetes, con productos adaptados a sus necesidades nutricionales y orientados a contribuir con una alimentación adecuada. El cronograma completo puede consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano
Cronograma de entrega
Jáchal: 6 de agosto
- 9:30 – CIC Niquivil
- 10:00 a 12:00 – Hospital San Roque
- 11:00 – CIC Villa Mercedes
Zonda: 7 de agosto
- 9:30 a 11:00 – Acción Social de Zonda
Ullum: 7 de agosto
- 11:30 a 13:30 – CIC Ullum
Albardón: 10 de agosto
- 9:30 a 11:30 – Hospital Dr. José Giordano
Valle Fértil: 11 de agosto
- 9:30 a 12:00 – Acción Social
Iglesia: 12 de agosto
- 9:30 a 11:00 – CIC Las Flores
- 11:30 a 13:00 – Hospital Doctor Tomás Perón (Rodeo)
25 de Mayo: 13 de agosto
- 9:30 a 11:30 – Hospital Santa Rosa
Sarmiento: 14 de agosto
- 9:30 a 11:00 – CIC Villa Media Agua
- 11:30 a 13:00 – CIC Los Berros
Angaco: 18 de agosto
- 9:30 a 11:00 – Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza
San Martín: 18 de agosto
- 11:30 a 13:00 – Unión Vecinal Barrio Pie de Palo
Caucete: 19 de agosto
- 9:30 a 11:30 – Club Deportiva Caucetera
Calingasta: 20 de agosto
- 10:00 – Hospital Doctor Aldo Cantoni
- 11:00 – Hospital Barreal
- 12:30 – Centro de Salud Tamberías
Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Quienes no puedan retirar el módulo el día asignado podrán hacerlo el 31 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.