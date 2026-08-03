Las personas con diabetes que reciben asistencia alimentaria del Gobierno de San Juan ya pueden acceder a una nueva entrega de módulos. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano puso en marcha el operativo correspondiente a agosto, con un cronograma que se desarrollará en distintos departamentos de la provincia.

La distribución está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y está destinada exclusivamente a quienes integran el padrón de beneficiarios del programa. Como ocurre en cada operativo, las entregas se realizarán de manera escalonada para facilitar el acceso en los distintos puntos de la provincia.

En los departamentos alejados, el cronograma comenzará durante la primera quincena de agosto con puntos de entrega definidos por cada municipio. Posteriormente será el turno del Gran San Juan, donde los beneficiarios deberán retirar los módulos en el depósito del Ministerio, ubicado en calle Salta Norte, en Capital, dentro de las fechas informadas oficialmente.

Desde la cartera social recordaron que los beneficiarios deben asistir con el Documento Nacional de Identidad y respetar el día asignado según el cronograma. En caso de no poder concurrir en la fecha correspondiente, podrán consultar las alternativas previstas para el retiro del beneficio.

Los módulos alimentarios forman parte de una política de acompañamiento destinada a personas con diabetes, con productos adaptados a sus necesidades nutricionales y orientados a contribuir con una alimentación adecuada. El cronograma completo puede consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano

Cronograma de entrega

Jáchal: 6 de agosto

9:30 – CIC Niquivil

10:00 a 12:00 – Hospital San Roque

11:00 – CIC Villa Mercedes

Zonda: 7 de agosto

9:30 a 11:00 – Acción Social de Zonda

Ullum: 7 de agosto

11:30 a 13:30 – CIC Ullum

Albardón: 10 de agosto

9:30 a 11:30 – Hospital Dr. José Giordano

Valle Fértil: 11 de agosto

9:30 a 12:00 – Acción Social

Iglesia: 12 de agosto

9:30 a 11:00 – CIC Las Flores

11:30 a 13:00 – Hospital Doctor Tomás Perón (Rodeo)

25 de Mayo: 13 de agosto

9:30 a 11:30 – Hospital Santa Rosa

Sarmiento: 14 de agosto

9:30 a 11:00 – CIC Villa Media Agua

11:30 a 13:00 – CIC Los Berros

Angaco: 18 de agosto

9:30 a 11:00 – Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza

San Martín: 18 de agosto

11:30 a 13:00 – Unión Vecinal Barrio Pie de Palo

Caucete: 19 de agosto

9:30 a 11:30 – Club Deportiva Caucetera

Calingasta: 20 de agosto

10:00 – Hospital Doctor Aldo Cantoni

11:00 – Hospital Barreal

12:30 – Centro de Salud Tamberías

Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Quienes no puedan retirar el módulo el día asignado podrán hacerlo el 31 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.