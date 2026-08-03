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Comenzó la entrega de módulos alimentarios para personas con diabetes

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano inició una nueva distribución destinada a beneficiarios de toda la provincia. La entrega se realizará por departamentos y con fechas establecidas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El operativo de entrega de módulos alimentarios recorrerá toda la provincia.

Las personas con diabetes que reciben asistencia alimentaria del Gobierno de San Juan ya pueden acceder a una nueva entrega de módulos. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano puso en marcha el operativo correspondiente a agosto, con un cronograma que se desarrollará en distintos departamentos de la provincia.

La distribución está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y está destinada exclusivamente a quienes integran el padrón de beneficiarios del programa. Como ocurre en cada operativo, las entregas se realizarán de manera escalonada para facilitar el acceso en los distintos puntos de la provincia.

En los departamentos alejados, el cronograma comenzará durante la primera quincena de agosto con puntos de entrega definidos por cada municipio. Posteriormente será el turno del Gran San Juan, donde los beneficiarios deberán retirar los módulos en el depósito del Ministerio, ubicado en calle Salta Norte, en Capital, dentro de las fechas informadas oficialmente.

Desde la cartera social recordaron que los beneficiarios deben asistir con el Documento Nacional de Identidad y respetar el día asignado según el cronograma. En caso de no poder concurrir en la fecha correspondiente, podrán consultar las alternativas previstas para el retiro del beneficio.

Los módulos alimentarios forman parte de una política de acompañamiento destinada a personas con diabetes, con productos adaptados a sus necesidades nutricionales y orientados a contribuir con una alimentación adecuada. El cronograma completo puede consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano

Cronograma de entrega 

Jáchal: 6 de agosto

  • 9:30 – CIC Niquivil
  • 10:00 a 12:00 – Hospital San Roque
  • 11:00 – CIC Villa Mercedes

Zonda: 7 de agosto

  • 9:30 a 11:00 – Acción Social de Zonda

Ullum: 7 de agosto

  • 11:30 a 13:30 – CIC Ullum

Albardón: 10 de agosto

  • 9:30 a 11:30 – Hospital Dr. José Giordano

Valle Fértil: 11 de agosto

  • 9:30 a 12:00 – Acción Social

Iglesia: 12 de agosto

  • 9:30 a 11:00 – CIC Las Flores
  • 11:30 a 13:00 – Hospital Doctor Tomás Perón (Rodeo)

25 de Mayo: 13 de agosto

  • 9:30 a 11:30 – Hospital Santa Rosa

Sarmiento: 14 de agosto

  • 9:30 a 11:00 – CIC Villa Media Agua
  • 11:30 a 13:00 – CIC Los Berros

Angaco: 18 de agosto

  • 9:30 a 11:00 – Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza

San Martín: 18 de agosto

  • 11:30 a 13:00 – Unión Vecinal Barrio Pie de Palo

Caucete: 19 de agosto

  • 9:30 a 11:30 – Club Deportiva Caucetera

Calingasta: 20 de agosto

  • 10:00 – Hospital Doctor Aldo Cantoni
  • 11:00 – Hospital Barreal
  • 12:30 – Centro de Salud Tamberías

Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Quienes no puedan retirar el módulo el día asignado podrán hacerlo el 31 de agosto, de 8:00 a 13:00, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

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