La Peatonal de la Ciudad de San Juan se convirtió en un espacio de prevención y aprendizaje con la quinta edición de la Expo Enfermería 2026, una iniciativa que acerca controles de salud, información y herramientas para actuar ante emergencias. Bajo el lema “Nosotros te cuidamos”, la actividad reúne a profesionales de los hospitales Dr. Guillermo Rawson y Dr. Marcial Quiroga, junto con la División de Enfermería del Ministerio de Salud provincial.

La propuesta continuará este viernes 16 de octubre, de 8 a 12, con distintas actividades gratuitas destinadas a toda la comunidad. Entre ellas se encuentran controles de presión arterial y glucemia, asesoramiento sobre hipertensión y pie diabético, prevención de enfermedades infecciosas, cuidados del recién nacido y capacitación en primeros auxilios.

Enfermeros de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga brindan controles, asesoramiento y capacitación gratuita en la Peatonal. (Foto DIARIO HUARPE)

“Es una oportunidad muy valiosa para toda la comunidad sanjuanina, para que se acerquen, para que se realicen controles”, destacó la licenciada especialista Marianela Pérez, integrante de la División de Enfermería del Ministerio de Salud, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Enseñan maniobras para salvar vidas

Uno de los principales atractivos de la Expo es la posibilidad de aprender técnicas que pueden resultar fundamentales ante una emergencia, tanto en el hogar como en la vía pública.

“Pueden venir, pueden aprender a salvar una vida, pueden aprender la maniobra de Heimlich, pueden aprender [...] la reanimación cardiopulmonar”, explicó Marianela Pérez.

La profesional señaló que también hay espacios destinados a consultas sobre hipertensión, controles médicos y cuidados del pie diabético. Además, participa el equipo de infectología y se brinda información sobre la atención de pacientes quemados.

Casi 70 enfermeros participan de la iniciativa

La jefa del Departamento de Enfermería, Alejandra Pérez, explicó que la propuesta se desarrolla desde hace cinco años consecutivos y busca acercar los servicios de salud a las personas fuera del ámbito hospitalario.

“Queremos llevar herramientas a la comunidad, acercarnos a la comunidad, para que pueda tomar sus decisiones en cuanto a decisiones que sean saludables para su vida personal, familiar y de la comunidad”, sostuvo.

Enfermeros de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga brindan controles, asesoramiento y capacitación gratuita en la Peatonal. (Foto DIARIO HUARPE)

Durante las dos jornadas participan aproximadamente 70 enfermeros, distribuidos entre los distintos servicios y stands para abordar diferentes temáticas. La organización contempla los horarios laborales y las guardias del personal, además de las limitaciones de espacio.

Prevención de accidentes domésticos

La participación del Hospital Marcial Quiroga permite reforzar la información sobre quemaduras, especialmente aquellas provocadas por accidentes domésticos que afectan a niños.

“Hay muchos accidentes domésticos de niños que son prevenibles”, advirtió Alejandra Pérez. En ese sentido, destacó la importancia de brindar recomendaciones para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo y evitar lesiones que pueden derivar en internaciones.

La jefa de Enfermería también remarcó que todas las propuestas son gratuitas y convocó a los sanjuaninos a acercarse. “Lo que podamos ayudar, para eso estamos acá”, expresó.

La Expo busca fortalecer la prevención y promover hábitos saludables mediante el contacto directo entre los profesionales y la comunidad, con herramientas prácticas que pueden aplicarse en la vida cotidiana.