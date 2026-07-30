Comenzó la extracción de los cuerpos de las siete víctimas fatales del accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. El operativo de rescate avanza en la zona del impacto, donde continúan las pericias judiciales y las tareas de los equipos especializados para retirar los cuerpos y trasladarlos hasta la morgue judicial de San Juan.

Según la información recabada en el lugar por GRUPO HUARPE, los cuerpos serán retirados de la zona del accidente una vez que finalicen las pericias principales sobre la aeronave.

El procedimiento contempla una primera etapa terrestre desde el sitio del impacto hasta un sector cercano al área operativa, donde se encuentra dispuesto un helicóptero que será utilizado para trasladar los cuerpos hasta la base ubicada en Valle Fértil.

Desde allí, continuarán el recorrido por vía terrestre hacia la morgue judicial de la ciudad de San Juan, donde se realizarán las actuaciones correspondientes ordenadas por la Justicia Federal.

Un despliegue especial en Ischigualasto

El operativo se desarrolla bajo un importante despliegue de seguridad dentro del Parque Provincial Ischigualasto, con la participación de efectivos de la Policía Científica, personal de Seguridad y organismos encargados de preservar la escena del accidente.

El ingreso al predio permanece restringido mientras avanzan las tareas de rescate y recolección de elementos que puedan aportar información a la investigación. Durante la jornada anterior, los turistas que aún permanecían dentro del parque fueron retirados para permitir el trabajo de los equipos intervinientes.

Las primeras pericias comenzaron durante la madrugada y están enfocadas en reunir pruebas que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente del helicóptero.

La investigación sobre las causas del accidente

Mientras se desarrolla el operativo de rescate, la Justicia Federal y la Junta de Seguridad en el Transporte avanzan con el análisis de las posibles causas de la tragedia aérea.

Entre las primeras líneas de investigación aparece la posibilidad de que la aeronave haya modificado su trayectoria debido a las condiciones meteorológicas registradas en la zona, como la presencia de nubes bajas y una visibilidad reducida sobre el sector serrano.

También se analiza si el helicóptero realizó un recorrido alternativo antes del accidente, en el marco del traslado previsto hacia un incendio forestal en Chilecito, provincia de La Rioja.

Por el momento, ninguna de las hipótesis fue confirmada y serán las pericias técnicas, el análisis de la aeronave y la información obtenida durante la investigación los elementos que permitan determinar qué ocurrió durante el vuelo.

Qué ocurrirá con los restos del helicóptero

La aeronave quedó severamente dañada luego del impacto y del incendio posterior registrado en el lugar del accidente. Los restos del Bell 412 continuarán bajo custodia y análisis de los especialistas.

Una vez finalizadas las tareas de rescate y la recopilación de pruebas, las autoridades definirán el procedimiento para retirar el helicóptero y avanzar con los estudios técnicos destinados a reconstruir los últimos momentos del vuelo.