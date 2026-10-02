Comenzó la Feria Provincial de Cultura Popular y el Libro en La Superiora

La 17ª Feria Provincial de Cultura Popular y el Libro comenzó este viernes en el Complejo La Superiora de Rawson con una programación que reúne literatura, música, danza, artes plásticas, talleres, conferencias, exposiciones y distintas expresiones de la cultura popular.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, habló con DIARIO HUARPE durante el inicio de la feria y destacó la convocatoria y la variedad de espacios habilitados para el público. Según explicó, aunque el acto formal estaba previsto para más adelante, el predio comenzó a funcionar desde las 8 de la mañana.

La propuesta incluye espacios literarios, recreativos y de conferencias, además de sectores destinados a la innovación y la tecnología, librerías, editoriales y expositores. El libro ocupa un lugar central, aunque la feria también busca reunir distintas manifestaciones culturales.

“Todas las expresiones artísticas de nuestra cultura popular están aquí expresadas”, señaló Munisaga, al referirse a la presencia de canto, música, danzas, artes plásticas, exposiciones, foros, charlas y talleres.

La feria tiene además una importante participación educativa. Sin embargo, las escuelas que tenían previsto asistir este viernes no concurrirán debido a la suspensión de clases determinada por las condiciones meteorológicas. De todos modos, Munisaga confirmó que las actividades abiertas al público continuarán durante la jornada.

Al desarrollarse en un predio cubierto, la organización mantendrá las exposiciones, presentaciones de libros y demás propuestas previstas para este viernes. La ausencia de las delegaciones escolares permitirá además una circulación más cómoda de los visitantes por los diferentes sectores.

El Zonda modificó la programación artística

El alerta meteorológico por viento Zonda obligó a modificar parte del cronograma previsto para la primera jornada. Los espectáculos artísticos que iban a realizarse este viernes por la noche en el escenario exterior fueron trasladados al sábado.

El acto oficial será este sábado a las 20, seguido por los espectáculos artísticos programados para la feria. La jornada del sábado también tendrá actividades durante la mañana, desde las 8 hasta las 12.

La programación artística del encuentro busca complementar la propuesta literaria con diferentes expresiones de la cultura popular y contempla presentaciones musicales, danza y otras disciplinas.

Todas las actividades de la feria son libres y gratuitas, por lo que desde la organización invitaron al público a recorrer el predio y participar de las distintas propuestas.

La 17ª Feria Provincial de Cultura Popular y el Libro se extenderá durante este fin de semana en La Superiora, con una agenda que combina promoción de la lectura, producción editorial y distintas expresiones culturales de San Juan.