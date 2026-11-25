La provincia atraviesa jornadas marcadas por la inestabilidad y la probabilidad de tormentas, con pronósticos que mantienen en alerta a las autoridades por el volumen de las precipitaciones y su posible impacto en distintas zonas del territorio.

En Los Berros, departamento Sarmiento, las lluvias ya dejaron calzadas cubiertas de agua y escurrimiento barroso por las cunetas, tal como quedó registrado en imágenes tomadas en la localidad bajo un cielo densamente cubierto y con el cordón serrano de fondo.

De acuerdo con los modelos meteorológicos y el aviso oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto a la Dirección de Protección Civil de San Juan, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros de lluvia entre la tarde-noche de este miércoles 25 de noviembre y las primeras horas del jueves 26, valores que incluso podrían ser superados de forma puntual.

Departamentos bajo alerta amarilla

La alerta meteorológica N° 63/26 rige especialmente para las zonas de precordillera de Sarmiento, Pocito, Rivadavia, Calingasta, Ullum y Zonda, además de alcanzar sectores del área central de la provincia. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por: abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo; frecuente actividad eléctrica; ráfagas de viento que podrían rondar los 50 km/h; y ocasional caída de granizo.

Pronóstico a corto plazo

Para las próximas horas, el panorama meteorológico en San Juan y el departamento Sarmiento presenta la siguiente evolución.

Noche del miércoles: Continúa vigente la advertencia por tormentas e inestabilidad, con precipitaciones intermitentes, cielo cubierto, humedad elevada y calzadas resbaladizas por la acumulación de agua.

Madrugada del jueves 26: Se mantendrán las condiciones inestables durante las primeras horas con registros térmicos en descenso, ubicándose entre los 18 °C y 20 °C, antes de una paulatina disminución en la intensidad de las lluvias.

Jueves por la mañana y tarde: Se espera una jornada con nubosidad variable y temperatura máxima que rondará los 29 °C, manteniendo chances de inestabilidad o chaparrones aislados a lo largo del día.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron evitar circular por calles anegadas o badenes con creciente, no sacar residuos para evitar la obstrucción de desagües y mantenerse atentos a los partes oficiales, recordando las líneas gratuitas de emergencia 103 (Protección Civil) y 911 (Emergencias).