Comenzó la primera misa del papa León XIV en Argentina ante una multitud en Palermo

El papa León XIV comenzó este lunes su primera misa multitudinaria en Argentina, en una celebración que reúne a miles de fieles en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro forma parte de las actividades centrales de su visita al país y convoca a peregrinos que llegaron desde distintos puntos de la Argentina.

La ceremonia se desarrolla en un escenario preparado para recibir a una multitud. Desde la noche del domingo, familias, jóvenes, grupos parroquiales y fieles de distintas generaciones se acercaron al predio para conseguir un lugar y participar del encuentro con el Pontífice. Muchos pasaron la madrugada en los alrededores, con banderas argentinas, imágenes religiosas y carteles de bienvenida.

La misa representa uno de los momentos más esperados de la visita de León XIV y su primer gran encuentro con los argentinos en una celebración religiosa multitudinaria. La expectativa estuvo marcada por la emoción de los peregrinos y la posibilidad de escuchar directamente el mensaje del sucesor del papa Francisco.

El Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, es el escenario de esta convocatoria histórica. El lugar también tiene un antecedente significativo para la Iglesia argentina, ya que allí san Juan Pablo II celebró una misa durante su visita al país en junio de 1982.

Una multitud para recibir al Pontífice

La convocatoria comenzó a tomar fuerza durante la noche del domingo, cuando los primeros grupos de fieles ocuparon los sectores habilitados. Con el correr de las horas, la concentración creció hasta convertirse en una multitud que aguardó la llegada del Papa.

La presencia de peregrinos de distintas provincias refleja el alcance nacional de la visita. Para muchos, la celebración representa una oportunidad única de participar de una misa presidida por el Pontífice y compartir una jornada de fe junto a miles de personas.

Cómo seguir la misa en vivo

Quienes no pudieron viajar a Buenos Aires pueden seguir la celebración a través de la cadena nacional, las plataformas oficiales del Vaticano y el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina.

GRUPO HUARPE también realiza una cobertura periodística especial desde Palermo, con su enviada Ana Paula Zabala en el lugar de la celebración. El seguimiento incluye conexiones, entrevistas, imágenes de la multitud y actualizaciones a través de Diario Huarpe, Huarpe TV y las redes sociales del multimedio.