La repavimentación de calle Abraham Tapia comenzó en el departamento Rawson, luego del anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego. La intervención comprende el tramo entre calle General Mosconi y Callejón Coria y está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con financiamiento de fondos provinciales.

Se trata de una arteria utilizada diariamente por vecinos de Rawson para trasladarse dentro del departamento y conectar con otros sectores del Gran San Juan. Por ese motivo, los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de circulación y conservar la infraestructura vial.

La obra forma parte de la 21.ª etapa del programa de pavimentación con concreto asfáltico en caliente, destinado a la conservación y el mejoramiento de la red vial provincial.

Dos intervenciones según el estado de la calzada

De acuerdo con el relevamiento realizado, el pavimento presenta diferentes condiciones a lo largo del recorrido. Por eso, Vialidad dividió la intervención en dos sectores y aplicará procedimientos específicos en cada uno.

En el tramo comprendido entre Callejón Coria y calle Cano se colocará una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y siete metros de ancho. También se realizarán reparaciones en las banquinas.

En tanto, desde calle Cano hasta General Mosconi se ejecutará una intervención de mayor profundidad. Allí se demolerán las losas de hormigón que presentan daños, se reconstruirá la base y posteriormente se colocará una nueva capa de asfalto sobre una calzada de ocho metros de ancho.

Una arteria utilizada diariamente en Rawson

La repavimentación busca mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en uno de los corredores urbanos del departamento. Una vez finalizada, la obra permitirá contar con una calzada renovada para los vecinos que utilizan Abraham Tapia en sus desplazamientos cotidianos.