La Semana Social San Juan 2026 comenzó este lunes 28 de septiembre con la presentación de un diagnóstico socioeconómico que expuso los principales desafíos de la provincia en materia de pobreza, empleo, juventudes e infancias. La jornada inaugural contó con la participación de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), y también incluyó un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

El encuentro, organizado por la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo junto con la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), se desarrolló bajo el lema “La búsqueda del Bien Común es lo que da vida a un pueblo”, del papa León XIV.

Durante su exposición, Salvia presentó el informe socioeconómico de Cuyo, que ubicó la pobreza urbana de San Juan en el 32% durante el tercer trimestre de 2025, mientras que el indicador regional fue del 28,4%. Sin embargo, uno de los principales desafíos identificados fue la precariedad laboral, que alcanzó al 50,5% de los ocupados sanjuaninos durante ese año.

El diagnóstico puso sobre la mesa la necesidad de transformar las inversiones y el crecimiento económico en empleo protegido, oportunidades para proveedores locales y mejores ingresos para la población.

Qué muestran los últimos datos del Indec

Como referencia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una pobreza del 34% en el Gran San Juan durante el segundo semestre de 2025, equivalente a 190.697 personas. El indicador había sido del 36% en los primeros seis meses de ese año.

Sin embargo, el último informe oficial, correspondiente al primer semestre de 2026, mostró un nuevo incremento: la pobreza alcanzó al 36,8% de la población, unas 207.000 personas. En contraste, la indigencia descendió del 3,4% al 1,6% entre ambos semestres.

Los resultados permiten contextualizar el diagnóstico presentado durante la Semana Social, aunque las cifras de la UCA y del Indec no son directamente equiparables debido a sus diferencias metodológicas y temporales.

La situación de los jóvenes y las infancias

La primera jornada también incluyó la presentación de investigaciones de Sila Inés Mugnani Deza, Marcela Karina Rodríguez y Agustín Salvia sobre las condiciones de vida de los jóvenes sanjuaninos.

Entre los principales indicadores, se destacó que el 42% de los jóvenes de entre 15 y 29 años tiene el secundario incompleto, mientras que el 59,5% no cuenta con obra social ni prepaga.

En materia laboral, la desocupación juvenil provincial alcanzó el 16,7% y llegó al 19,4% entre quienes tienen entre 20 y 24 años. Además, el 59,3% de los asalariados jóvenes carece de registro previsional.

El relevamiento sobre menores de 15 años también expuso dificultades. Si bien se identificaron fortalezas en el acceso al agua y la escolarización, el 46,4% se encuentra bajo la línea de pobreza, el 57% no dispone de cobertura de obra social o prepaga y el 49,2% vive en hogares cuyo jefe tiene empleo informal.

Inteligencia artificial y trabajo

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada al eje “IA y Dignidad Humana”. El presbítero José Juan García expuso sobre el futuro del trabajo en la era digital y posteriormente se desarrolló un conversatorio multisectorial sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía y el empleo en San Juan.

La actividad fue moderada por el periodista y licenciado en Comunicación Social Daniel Tejada.

La apertura institucional estuvo encabezada por Germán Grosso, presidente de Justicia y Paz; Laura Simonassi, rectora de la UCCuyo; y monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo.

Cómo continúa la Semana Social

Las actividades seguirán este martes 29 de septiembre, a las 16, con el Conversatorio del Agua 2026, que se desarrollará en el aula Monseñor Manfredi del campus de la UCCuyo.

El miércoles 30, a las 16.30, se abordará la realidad del consumo problemático en San Juan, en la Parroquia y Colegio San Francisco de Asís.

Finalmente, el jueves 1 de octubre, a las 17, se realizará una jornada dedicada a discapacidad y salud mental en San Juan, en el Foro de Abogados.