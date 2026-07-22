Comenzó la venta de entradas para el Desafío de las Estrellas en San Juan

Comenzó la venta de entradas para una de las fechas más esperadas del calendario del automovilismo argentino. El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera se correrá el 1 y 2 de agosto en el Circuito San Juan Villicum, en el marco del Gran Premio San Juan Gobierno - Copa Banco San Juan.

La competencia corresponderá a la novena fecha del campeonato de TC y contará además con la participación del TC Pista, el Turismo Nacional (TN) y la Fórmula 2 Argentina, ofreciendo un fin de semana con intensa actividad en pista.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, informaron que las entradas ya pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma Autoentrada, mientras que durante el fin de semana de la carrera también estarán disponibles en las boleterías del autódromo.

Los precios de las entradas

Los valores establecidos para esta edición son:

Tribuna Boxes: $60.000.

Tribuna Premium, Tribuna Panorámica, Tribuna Fin de Recta y Zona de Acampe: $20.000.

Estacionamiento para motorhome en la zona de acampe: $30.000 (no incluye el ingreso al evento).

Estacionamiento para autos, motos y camionetas (sin tráiler ni casilla): sin cargo.

Estacionamiento en boxes (Zona Parking): sin costo para autos, motos y camionetas.

Beneficios para menores, jubilados y personas con discapacidad

La organización informó que la política de ingreso sin cargo aplica únicamente para el Sector Tribuna General. Los niños de hasta 10 años inclusive podrán ingresar gratuitamente acompañados por un adulto, mientras que desde los 11 años deberán abonar la entrada correspondiente.

Además, jubilados y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito al sector general, presentando DNI y la documentación que acredite su condición al momento de ingresar.

Con el tradicional formato del Desafío de las Estrellas, una carrera que se caracteriza por su grilla determinada mediante sorteo y su alto nivel de espectáculo, San Juan volverá a recibir a las principales categorías del automovilismo nacional en uno de los eventos deportivos más convocantes del año.