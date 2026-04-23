Comenzó la venta de entradas para el Turismo Nacional en el Circuito San Juan Villicum

El Circuito San Juan Villicum se prepara para recibir una nueva fecha del Turismo Nacional, que se disputará el sábado 2 y el domingo 3 de mayo. La cuenta regresiva ya comenzó y la organización habilitó oficialmente la venta de entradas para un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y una convocatoria masiva, consolidando una vez más a San Juan como una plaza clave del deporte motor nacional, luego de que el Turismo Carretera colmara las tribunas de El Zonda semanas atrás.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio Autoentrada.com y tienen validez para ambas jornadas. Los precios establecidos son de $15.000 pesos para la tribuna general, mientras que el acceso a boxes tiene un costo de $40.000. Además, se habilitó un sector de estacionamiento para motorhome con zona de acampe, cuyo valor es de $20.000, aunque este servicio no incluye el ingreso al circuito.

Desde la organización remarcaron la importancia de verificar correctamente el sector elegido antes de concretar la compra, ya que no se aceptarán cambios ni devoluciones una vez finalizada la operación. En cuanto a las condiciones de ingreso, los menores de hasta 10 años inclusive podrán acceder sin costo al sector general, siempre que estén acompañados por un adulto, mientras que a partir de los once años deberán abonar entrada. Asimismo, los jubilados y las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a la tribuna general, presentando la documentación correspondiente.

Con este nuevo evento, el circuito sanjuanino se prepara para recibir a pilotos y equipos en uno de los escenarios más convocantes del automovilismo argentino, en un fin de semana que combinará espectáculo, turismo y pasión por el motor.