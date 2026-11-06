Comenzó la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026

La nueva etapa de comercialización también contempla beneficios para jubilados y personas con discapacidad, con entradas gratuitas, descuentos y espacios adaptados para garantizar el acceso a las distintas propuestas de la celebración provincial.

En esta instancia, los valores de las localidades para los espectáculos del Estadio del Bicentenario serán de $20.000 para las tribunas populares Norte y Sur, $30.000 para el campo de pie, $35.000 para la platea alta y $45.000 para la platea baja. Por su parte, el ingreso a la Feria y al Velódromo continuará costando $5.000.

La venta online seguirá disponible a través de Ticketek (www.ticketek.com.ar) hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta. Además, quienes compren con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán financiar sus entradas en seis cuotas sin interés. El límite de compra será de cinco localidades por persona.

Entradas gratuitas y descuentos para jubilados

Uno de los beneficios previstos para esta edición está destinado a los jubilados. La organización habilitará un cupo de 1.000 entradas gratuitas por jornada para acceder a la Feria, al espectáculo del Velódromo y a las tribunas populares del Estadio del Bicentenario.

Los tickets podrán retirarse desde este viernes 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19, mediante la presentación de la documentación que acredite la condición de jubilado.

Una vez agotado el cupo gratuito, este sector de la población podrá adquirir entradas para las tribunas populares con un descuento del 50%, también presentando la acreditación correspondiente.

Acceso gratuito y espacios adaptados para personas con discapacidad

La FNS 2026 contará con beneficios específicos para personas con discapacidad. Todas podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Además, para quienes utilizan silla de ruedas se habilitarán 84 espacios en el Velódromo y otros 24 en el Estadio del Bicentenario. Las entradas para estas ubicaciones deberán gestionarse directamente en las boleterías del Teatro del Bicentenario, con la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por otra parte, los menores de seis años podrán ingresar sin cargo, acompañados por un adulto responsable, a la Feria, el Velódromo, las tribunas populares y el campo del Estadio. En cambio, para acceder a las plateas alta y baja, todas las personas deberán contar con una entrada paga, independientemente de su edad.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026 y qué artistas actuarán

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará del 19 al 22 de noviembre, con una programación que reunirá espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y actividades para toda la familia.

La grilla musical del Estadio del Bicentenario tendrá como protagonistas a diferentes artistas nacionales. El viernes 20 de noviembre actuarán Turf y Tan Biónica, en una noche dedicada al rock argentino.

El sábado 21 será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, mientras que el domingo 22 la música popular y el cuarteto tendrán su espacio con las presentaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

En paralelo, la Feria y el Velódromo ofrecerán distintas actividades y propuestas para los visitantes. Entre ellas estará el espectáculo central Parque Triásico, aventura y descubrimiento en el origen de la diversidad, una de las principales apuestas de esta edición de la celebración sanjuanina.