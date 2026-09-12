El tomate es uno de los alimentos más habituales de la cocina, pero una nueva investigación puso el foco en los posibles efectos que su consumo concentrado puede tener sobre el cerebro. Un estudio realizado en España encontró indicios de que ingerir pasta de tomate diariamente podría favorecer la atención, la velocidad de procesamiento y algunos aspectos de la memoria.

La investigación fue realizada en Barcelona y publicada en la revista científica Antioxidants. Participaron 47 adultos sanos de entre 40 y 55 años, aunque 42 completaron todo el estudio. Los investigadores analizaron qué ocurría después de incorporar pasta de tomate concentrada a la alimentación durante tres meses.

Los voluntarios consumieron aproximadamente 0,5 gramos por kilo de peso corporal, lo que representó cerca de 35 gramos diarios. En otra etapa del trabajo siguieron una dieta con bajos niveles de licopeno, uno de los principales compuestos presentes en el tomate. Entre ambos períodos hubo un mes de descanso.

Qué cambios detectaron

Después del período de consumo de pasta de tomate, las pruebas realizadas mostraron mejoras en determinados indicadores cognitivos. Los participantes registraron mejores resultados en concentración, velocidad para procesar información y memoria asociativa, utilizada, por ejemplo, para relacionar un rostro con un nombre.

En cambio, los investigadores no observaron modificaciones significativas en las denominadas funciones ejecutivas, vinculadas con tareas como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos.

Los análisis de sangre también detectaron un aumento de los niveles de licopeno. Además, observaron un incremento del BDNF, una proteína relacionada con el aprendizaje y la plasticidad neuronal, aunque los propios especialistas señalaron que este último resultado todavía no permite extraer conclusiones definitivas.

Los cambios observados en el cerebro

Una parte más reducida de los participantes, integrada por 14 personas, fue sometida a resonancias magnéticas funcionales. Allí se detectaron modificaciones en la conexión entre algunas redes cerebrales relacionadas con la atención y el procesamiento de información.

Los autores plantearon que estos resultados podrían estar relacionados con una reorganización de determinadas redes neuronales y una mayor eficiencia en su funcionamiento.

Sin embargo, remarcaron que se trata de resultados preliminares. La investigación contó con una cantidad limitada de participantes y no fue realizada bajo un sistema ciego, por lo que tanto los voluntarios como los científicos sabían qué dieta se estaba siguiendo.

El estudio tampoco demuestra que el tomate prevenga o cure enfermedades neurológicas. Los investigadores sostienen que será necesario realizar trabajos con una mayor cantidad de personas y seguimientos más prolongados para determinar si los beneficios observados se mantienen en el tiempo.