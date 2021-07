Comerciante sanjuanino abrió su negocio fuera de horario: ¿Qué dijo para zafar de la multa?

La pandemia no tan solo midió el pulso de la situación sanitaria, sino también marcó la cancha para que los comerciantes se ajustaran a un protocolo estricto para evitar una escalada de contagios. Desde Relaciones Policiales informaron que en las últimas horas los efectivos fueron hasta la sede de un comercio que estaba funcionando en horario no permitido, sin embargo no le labraron la multa al propietario porque este les contó el motivo por lo que tenía las luces prendidas y las puertas abiertas.

Todo ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada de este jueves en calle 25 de Mayo y Urquiza, departamento Chimbas. Hasta allí llegaron los policías y entrevistaron a Cristian Mallea, de 36 años. El hombre les explicó que no estaba atendiendo al público, sino que limpiaba el lugar para abrir durante la mañana. A esa altura ya llevaba dos horas y media de exceso, de acuerdo a las normativas que dieron a conocer desde el Comité Covid en San Juan.

El motivo no era alocado. Al hombre se lo veía ordenando la mercadería y desinfectando el espacio, aunque los efectivos volvieron a advertirlo. Si bien no lo multaron, le pidieron que cierre el negocio para evitar complicaciones.

Mallea tuvo que colocar nuevamente las persianas que estaban fuera de su lugar y se retiró. Los policías fueron advertidos por las cámaras del Cisem 911. Trabajó personal de la Comisaría 17º.