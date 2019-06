Comerciantes de Chimbas presos de la obra en Ruta 40

La obra comenzó hace casi dos años y desde esa fecha los comerciantes de las zonas aledañas empezaron a rezar. Es que sabían que los trabajos que se iban a hacer los podían llegar a afectar, pero jamás pensaron que la cosa era para tanto. Y más los de calle Rodríguez, que desde hace tres meses las ventas les han bajado estrepitosamente.

Según los últimos balances del sector, les dio un 65 por ciento por debajo del promedio de facturación, y ese porcentaje es similar al del mes anterior y al anterior.

“Ya no damos más", le dijo a DIARIO HUARPE otro comerciante "Nos hemos cansado de ir a la empresa pidiendo que aceleren los trabajos,por estas razones, pero no hay respuestas favorables. Es más, hace una semana me planté en la puerta y ya no me quisieron ni atender”.