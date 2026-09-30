Mayra Genem llevó una propuesta diferente a Yo Emprendo, el segmento de Yo Te Invito conducido por Ana Paula Zabala en HUARPE TV. Se trata de Raíz del Sol, un emprendimiento sanjuanino dedicado a elaborar mixes de alimentos naturales deshidratados que, con apenas 10 minutos de cocción, se transforman en platos completos.

La propuesta está pensada para quienes buscan comer de manera natural, pero disponen de poco tiempo para cocinar. Cada paquete contiene 100 gramos de producto que, una vez hidratados, pueden convertirse en aproximadamente 400 gramos de comida. Según explicó su creadora, los ingredientes se deshidratan a muy baja temperatura para conservar buena parte de sus nutrientes, sabores y colores, sin incorporar conservantes. “Todo lo que ves acá es comida real”, resumió Genem.

El proceso de elaboración, sin embargo, requiere varias horas. Genem explicó que los vegetales son deshidratados a temperaturas de entre 30 y 60 grados. “Es una temperatura muy baja y requiere de muchísimas horas, pero el resultado vale la pena porque mantiene muchos nutrientes”, aseguró.

Cómo se preparan los productos de Raíz del Sol

Una de las principales características de la propuesta es su practicidad. Los mixes se colocan directamente en agua hirviendo y necesitan alrededor de 10 minutos de cocción para estar listos.

Para obtener una preparación más espesa, que pueda utilizarse como relleno de tartas, tortillas u otras comidas, el contenido puede cocinarse en aproximadamente medio litro de agua hasta que el líquido se absorba. En cambio, si se utiliza una mayor cantidad de agua, puede prepararse como sopa o guiso.

Además, cada persona puede incorporar carnes, pollo u otros ingredientes según sus preferencias.

De una necesidad personal a un emprendimiento

Raíz del Sol nació en 2025 a partir de una experiencia personal de Mayra. Durante años trabajó extensas jornadas en una empresa y debía combinar esa rutina con la crianza de sus hijas.

“Generalmente tenía que pasar a buscar una vianda para llegar a casa porque tenía que estar pilas para estar con mis hijas. Me hubiera encantado que algo así hubiera existido”, recordó.

“Cada persona que prueba vuelve”

Mayra reconoció que los primeros meses fueron un desafío debido a que se trataba de un producto poco conocido entre los consumidores sanjuaninos. “Al principio costó ingresar en el mercado porque la gente se sorprendía”, contó.

Con el tiempo, las recomendaciones comenzaron a impulsar el crecimiento del emprendimiento. “Cada persona que prueba vuelve, recomienda y así vamos creciendo de a pasito”, expresó Genem.

Entre quienes más eligen sus productos, Genem destacó a los adultos mayores que viven solos y buscan una alternativa práctica para incorporar vegetales a sus comidas sin tener que atravesar todo el proceso de lavado, corte y preparación.

Dónde conseguir Raíz del Sol

Los productos pueden solicitarse a través de la cuenta de Instagram: @raizdesol.sj y retirarse por el domicilio de la emprendedora. También a través de su número de celular: 264-4893499

También están disponibles en dos tiendas naturistas de Capital: Azafrán Market, ubicada en San Luis y Matías Zavalla, y Naturalmente, en Ameghino y Libertador.

Los mixes se comercializan en paquetes y también en latas reutilizables, que pueden encargarse previamente. Entre las opciones más solicitadas se encuentran el risotto con hongos de pino y el guiso de lentejas.