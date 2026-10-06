La ciudad de San Juan se prepara para vivir dos jornadas integrales donde el espíritu deportivo trascienda los ámbitos de competencia y fije los cimientos para edificar un sólido puente de integración. Este miércoles 7 y jueves 8 de octubre, tendrá lugar el III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, un encuentro que convertirá a distintos escenarios locales en espacios de aprendizaje, debate y acción a través de un nutrido programa de charlas, talleres y clínicas deportivas.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte en el marco del Mes de la Inclusión, no solo buscará interpelar desde el movimiento y la actividad física, sino también tejer redes entre la educación, la salud y la participación ciudadana.

Con la presencia estelar de figuras y referentes del deporte adaptado e inclusivo de la talla de José Meolans y Silvio Velo, el congreso promete ser una oportunidad única para repensar la accesibilidad, compartir experiencias de vida y reafirmar que la cancha, la pista y la pileta nos pertenecen a todos por igual.

Dos jornadas movilizadoras

El Congreso comenzará este miércoles 7 de octubre con la acreditación de los participantes desde las 8 de la mañana, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, donde también se realizará el acto de apertura.

Luego, se desarrollará la charla “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad”, vinculada al eje de Deporte y Educación.

Después de un break, la actividad continuará a las 11:30 hs. con “La participación como punto de encuentro interdisciplinario”, también relacionada con el deporte y la educación.

Por la tarde, se presentará el panel “Una mirada que integra y transforma el deporte”, a cargo de Construyendo Valores.

El momento central será a las 16:45 hs. cuando el exnadador argentino José Meolans brindará la charla “¿Hasta dónde podés llegar?”.

José Meolans.

Clínicas deportivas

Mientras se desarrollen las exposiciones principales, el Centro Cultural Conte Grand será escenario de las clínicas deportivas. Durante la primera jornada habrá propuestas de vóley sentado, natación adaptada, fútbol adaptado, para-ciclismo, rugby Mixed Ability, hockey inclusivo, goalball y para-ecuestre.

En tanto, el Ferro Urbanístico concentrará los talleres. La agenda incluirá contenidos sobre RCP; suelo pélvico y trabajo de conciencia muscular y respiratoria; Certificado Único de Discapacidad y cuestiones legales; dispositivos tecnológicos para atletas con discapacidad; deporte adaptado y terapia ocupacional; y yoga para atletas de alto rendimiento.

Deporte y valores

La actividad continuará el jueves 8 de octubre con una nueva jornada de formación e intercambio en el Centro de Convenciones. A las 9:30 se desarrollará “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención”, vinculada al eje de Deporte y Salud. Al mediodía será el turno de “Deporte y Valores”, un panel a cargo de Fundación River.

La actividad en el escenario principal tendrá su momento destacado por la tarde. A las 14:45 se realizará una nueva acreditación y a las 15 hs. comenzará “Gambeteando límites”, la charla que brindará Silvio Velo, histórico referente del fútbol para ciegos argentino.

En el Conte Grand se realizarán clínicas de básquet en silla de ruedas, ajedrez inclusivo, para-atletismo, para-powerlifting, fútbol para ciegos, para-tenis de mesa y boccia. Por su parte, en el Ferro Urbanístico continuarán los talleres, con propuestas sobre gestión y organización de entidades deportivas; rehabilitación y deporte como herramienta terapéutica; una mirada interdisciplinaria para la práctica; RCP; prevención de adicciones; prevención de lesiones; prácticas ludomotrices; perspectiva en la discapacidad y yoga terapéutico en adultos mayores.

San Juan es la sede de la tercera edición para profundizar y ampliar el desarrollo del deporte adaptado.

Cronograma completo

Miércoles 7/10: Centro de Convenciones



09:30: “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad”.



11:30: “La participación como punto de encuentro interdisciplinario”.



14:00: “Una mirada que integra y transforma el deporte”.



16:45: “¿Hasta dónde podés llegar?” con José Meolans.

Jueves 8/10: Centro de Convenciones



09:30: “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención”.



12:00: “Deporte y Valores” — Fundación River.



15:00: “Gambeteando límites” — Silvio Velo.



