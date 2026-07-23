La espera llegó a su fin. Luego de casi dos meses de pausa por la disputa del Mundial 2026, este jueves volverá la acción de la Liga Profesional con el comienzo del Torneo Clausura, certamen que definirá al segundo campeón de la temporada y otorgará puntos decisivos para las clasificaciones a las copas internacionales.

La jornada inaugural contará con tres encuentros y tendrá como principal atractivo la presentación de Belgrano, vigente campeón del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski recibirá desde las 19.30 a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, con transmisión de ESPN Premium.

El conjunto cordobés mantuvo la base del plantel que conquistó el Apertura y buscará iniciar la defensa del título con una victoria frente a su público. Del otro lado estará un Rosario Central conducido por Jorge Almirón, que afrontará el semestre con un plantel reforzado tras las incorporaciones de Axel Werner, Franco Cervi y Tomás Badaloni.

En el mismo horario, Sarmiento será local frente a Argentinos Juniors en Junín, en un encuentro que podrá verse por TNT Sports Premium. El equipo bonaerense intentará dejar atrás la eliminación sufrida ante Boca en la Copa Argentina, mientras que el Bicho buscará volver a ser protagonista pese a las salidas de Federico Fattori, transferido a Talleres, y Leandro Lozano, quien continuará su carrera en Boca.

La actividad del jueves se completará desde las 21.45 con el duelo entre Defensa y Justicia y Aldosivi en el estadio Norberto Tomaghello, televisado por ESPN Premium.

El Halcón afrontará el segundo partido del nuevo ciclo de Julio Vaccari luego de la dura derrota frente a Racing por la Copa Argentina. Enfrente tendrá a un Aldosivi que llega con el ánimo en alza tras eliminar a River por 3-1 y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Primera fecha del Torneo Clausura

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central (Zona B).

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B).

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal).

Viernes 24 de julio

Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba.

Racing vs. Gimnasia.

Vélez vs. Instituto.

Huracán vs. Banfield.

Platense vs. Unión.

Sábado 25 de julio

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre.

Newell's vs. Talleres.

River vs. Barracas Central.

Lanús vs. San Lorenzo.

Domingo 26 de julio

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia.

Estudiantes vs. Independiente.

Deportivo Riestra vs. Boca.

La Asociación del Fútbol Argentino también confirmó el cronograma de las primeras 16 fechas del campeonato, que incluirá clásicos, interzonales y un calendario comprimido por la disputa simultánea de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Entre los encuentros más destacados aparecen el Superclásico entre Boca y River en la fecha 15, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente en la jornada 13 y el choque entre River y Racing en la fecha 14, además de otros duelos que prometen marcar el desarrollo de un torneo que vuelve a poner en marcha al fútbol argentino tras el receso mundialista.