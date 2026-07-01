El Coro Arturo Beruti fue invitado a realizar una gira musical por Colombia para representar a San Juan y a Argentina en el Festival Internacional Corearte. El conjunto vocal tendrá un lugar en la séptima edición de “Corearte Colombia 2026”, que se celebrará del 8 al 18 de septiembre de 2026 en Bogotá y en otras ciudades del país sudamericano.

Como el coro es reconocido en el circuito internacional -dado que organiza el Festival San Juan Canta- el prestigio artístico que supo consolidar con los años, le permite representar a la provincia y al país en este encuentro cultural en el exterior.

Entre los lugares que el conjunto sanjuanino podrá visitar, serán el de la Catedral de Sal, el Teatro de la Universidad Javeriana, el Museo Casa de Moneda y Botero, el Teatro de la Universidad Tadeo Lozano y la Basílica de Monserrate, entre otros espacios de gran valor patrimonial y acústico, como así también, las ciudades de Facatativá, Madrid y Zipaquirá.

Además, el coro junto a su directora María Elina Mayorga, brindarán la conferencia “La música coral argentina” en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Dado que este evento es vital para el progreso artístico del coro, el elenco integrado por 35 miembros, deben cubrir los costos logísticos con recursos propios para poder cumplir con este compromiso. De modo que, todos sus integrantes, acompañados por sus familiares, emprendieron una campaña de colectas y conciertos a beneficio para reunir el dinero necesario y efectuar el viaje.

En este contexto, una de los primeros espectáculos será este miércoles 1 de julio en el Cine Teatro Municipal de San Juan, junto al Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo, dirigido por Gerardo Lecich.

Con el nombre de “Cuando el canto se vuelve danza”, tanto el coro como el ballet, proponen una noche de canto y danza de alto virtuosismo en escena, que creará una experiencia donde la voz y el cuerpo en movimiento, despertarán emociones a los espectadores.

María Elina Mayorga, directora del Coro Beruti explicó cómo viven la odisea para conseguir apoyos institucionales para reunir fondos suficientes en esta cruzada, donde el conteo regresivo del reloj empezó a avanzar.

Como es un coro vocacional, resulta que los conciertos que da, no pueden cobrar entradas. Al no disponer de un presupuesto estable. La directora y los miembros del coro salieron a buscar sponsors y colaboraciones.

“He tenido entrevistas personales con mineras y aseguradoras, proponiéndoles ser sponsors integrales de todo el ciclo y además hacer conciertos para sus comunidades en sus áreas de influencia. Además de las entrevistas personales hemos presentado una propuesta de patrocinio con diversas alternativas. Una minera dijo que no y las otras ni siquiera contestaron. Parece que el arte coral es de extraterrestres en este mundo de valores trastocados donde el arte y la educación silenciosa, carecen de valor o de atractivo”, sostuvo la directora con sentimientos de decepción.

El show consistirá de tres bloques: el primero será con un repertorio de piezas clásicas y de negro spiritual. En el siguiente bloque, habrá repertorio de tangos en compañía del Ballet. También, incorporan zamba, chacarera, gatos y folklore cuyano con arreglos corales. Luego, en el último segmento se hará un ensamble muy atractivo entre coreutas y bailarines para dar un cierre al show con todos los artistas en escena.

“Estuvimos visitando a varias empresas importantes que hacen publicidad y tienen una importante facturación en la provincia. Lamentablemente, por más que presentemos proyectos escritos, finalmente, nos genera desaliento”, dijo Mayorga.

“Nos da tristeza porque las instituciones artísticas y culturales van agotando su ciclo de vida y cada vez, se percibe un empobrecimiento de la actividad en varias agrupaciones. Aunque en paralelo, se valoriza otro desarrollo con una mirada estrictamente financiera. Y así nos va también como sociedad”, expresó la directora coral.

El resto de los conciertos a beneficio serán dos en el Auditorio del Teatro del Bicentenario, el 30 de julio y el 4 de agosto, con la participación de Esteban Calderón y el Cuarteto Tango San Juan y de Rolando García Gómez. La segunda fecha del Teatro del Bicentenario con la participación de Rolando García Gómez. El último será en el Club Sirio Libanés con una degustación de vinos el 4 de septiembre de distintas bodegas.

En detalle

Miércoles 1 de julio a las 21 hs. en el Cine Teatro Municipal (Mitre 41 este). Bono contribución: $7.000 (a partir de las 18 hs.). Con el importe del ticket, se recaudará para los fondos de la gira a Colombia. También se aceptan donaciones en el alias Carmin.Espia.Tilo.

