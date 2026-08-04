El Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía y diabetes, como parte de las acciones de asistencia que lleva adelante la provincia para acompañar a quienes requieren una alimentación específica.

La distribución se desarrollará desde el jueves 6 hasta el lunes 31 de agosto y alcanzará a beneficiarios de todos los departamentos de San Juan, según un cronograma organizado por las autoridades provinciales.

La iniciativa contempla dos líneas de asistencia diferenciadas: por un lado, los módulos alimentarios para personas con celiaquía y, por otro, los destinados a personas con diabetes.

En ambos casos, el objetivo es brindar acompañamiento alimentario a personas que deben mantener pautas de alimentación específicas debido a sus condiciones, facilitando el acceso a productos adecuados para sus necesidades.

Entrega durante todo agosto

El operativo se extenderá durante prácticamente todo el mes. Las entregas comenzarán el 6 de agosto y finalizarán el 31, con una distribución organizada territorialmente para llegar a beneficiarios de los distintos departamentos de la provincia.

El cronograma permitirá organizar la entrega de los módulos correspondientes a cada programa y facilitar el acceso de los beneficiarios a la asistencia alimentaria.

De esta manera, la Provincia continuará durante agosto con el acompañamiento a personas con celiaquía y diabetes, dos grupos que requieren productos y pautas alimentarias particulares y para quienes el acceso a alimentos adecuados representa un aspecto fundamental de su alimentación cotidiana.

La información oficial sobre las fechas y lugares correspondientes a cada departamento forma parte del cronograma establecido por el Gobierno provincial para esta nueva etapa de distribución.