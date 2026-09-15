La Dirección de Deportes Náuticos y Contacto con la Naturaleza informó que comenzó el período previsto para la Reválida de Guardavidas 2026-2027 en San Juan. Las inscripciones se recibirán durante octubre y las evaluaciones se desarrollarán en noviembre.

El programa fue aprobado mediante la Resolución Nº 1916, fechada el 20 de agosto de 2026, por el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte. La reválida estará dividida en dos etapas: una evaluación teórica virtual y un examen práctico.

Cuándo y dónde inscribirse

El período de inscripción será desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de octubre de 2026. La documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento Náutico y Deporte Motor, ubicadas en San Luis y Aberastain.

La atención será de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 horas. Desde la organización remarcaron que se recibirán todos los requisitos juntos y sin excepción.

Los interesados deberán presentar la Libreta de Guardavidas, certificado de aptitud física, ergometría informada por un cardiólogo, certificado de apto psicológico emitido por un psicólogo y el recibo de pago de inscripción.

El costo y los requisitos

Los guardavidas que realicen la Reválida Anual 2026/2027 deberán abonar $40.000 en concepto de inscripción para rendir el examen teórico-práctico. El cupón de pago se obtiene en las Oficinas Náuticas.

En el caso de quienes no posean libreta habilitante y quieran revalidar, deberán presentar el título y certificado analítico legalizado, además de una foto carnet.

Cómo serán las evaluaciones

La evaluación teórica obligatoria será el sábado 7 de noviembre, de manera virtual y durante la mañana, con el horario que será informado mediante correo electrónico. Incluirá preguntas de conocimientos básicos y actualizados de RCP, primeros auxilios y maniobras de rescate, mediante modalidad multiple choice, mientras que para el Personal Náutico se agregará la Ley Náutica 826 G.

El examen práctico será el sábado 14 de noviembre a las 8 horas puntual, en el Embarcadero de Punta Negra. Los participantes serán divididos en grupos y los horarios y listados serán publicados con anticipación.

Entre las pruebas se encuentra el nado continuo de 400 metros, con una marca de 8 minutos para guardavidas y 7 minutos 30 segundos para personal náutico. También deberán completar 1.000 metros de pedestrismo en 4 minutos 45 segundos.

Las pruebas de fuerza contemplan plancha baja durante un minuto y extensiones de brazos durante un minuto, con 40 repeticiones para varones y 30 para mujeres. Además, deberán realizar técnica subacuática mediante apnea dinámica de 20 metros y búsqueda subacuática.

El Personal Náutico rendirá su reválida el viernes 13 de noviembre. Para consultas, se puede contactar al correo departamentonautico@gmail.com o acudir a las Oficinas Náuticas, de 8:30 a 12:30, en San Luis y Aberastain.