La obra sobre calle Sargento Cabral comenzó esta mañana a pocos metros de calle Paula Albarracín de Sarmiento, y avanza con trabajos destinados a repavimentar distintos sectores de la calzada y mejorar la circulación en una zona de alto tránsito que va de Capital a Rivadavia. Desde la empresa Dumandzic anticiparon que los trabajos demandarán varias semanas y que habrá cortes parciales y totales a medida que avance la intervención.

Martín López, encargado del área de prevención de Dumandzic, explicó a DIARIO HUARPE que actualmente los trabajos se concentran en el tramo de Sargento Cabral comprendido entre Calívar y Paula Albarracín de Sarmiento.

“Se empezó a trabajar desde la calle Calívar y la gente de Obras Sanitarias comenzó con algunos trabajos, por lo que nos tuvimos que trasladarnos a este tramo para empezar a hacer algunos trabajos de ensanche y de fresado”, explicó.

Según detalló, la intervención continuará al revés de lo planeado, desde calle Paula Albarracín hacia Calívar. Uno de los principales objetivos es ampliar la calzada en aquellos sectores donde la calle presenta menor espacio disponible.

Una calle que buscan hacer más amplia

López señaló que existen sectores particularmente estrechos y que el ensanche permitirá contar con una calzada de mayores dimensiones.

“Al haber tanto tránsito se va a empezar a hacer con trabajos de ensanche para que quede más extensa la calzada”, explicó el encargado de prevención de la empresa.

La duración de la obra dependerá de distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas. De acuerdo con la empresa, los trabajos se extenderán durante varias semanas y el esquema de circulación irá modificándose conforme avance la intervención.

“Se van a ir haciendo cortes parciales y cortes totales mediante el avance que vamos teniendo”, indicó López.

En ese sentido, desde la empresa solicitaron paciencia a los conductores y vecinos que circulen por la zona durante el período de obra. La recomendación apunta especialmente a prestar atención a los cambios de circulación y a las indicaciones del personal que trabaje en el lugar.

Los vecinos pidieron más seguridad para peatones y ciclistas

La obra también generó expectativas entre quienes viven y trabajan en las inmediaciones. Carlos, un comerciante de la zona, consideró que la intervención era necesaria porque la calle había quedado angosta frente al nivel de circulación que registra actualmente.

“Hace falta hace rato, la calle estaba muy angosta”, señaló.

El comerciante también destacó que por el sector circulan numerosas motos y bicicletas y planteó la posibilidad de incorporar un corredor destinado a los ciclistas para mejorar la seguridad.

Además, advirtió sobre situaciones de imprudencia que suelen producirse en la zona y pidió mayor conciencia por parte de quienes transitan.

Lucía, otra vecina consultada, también consideró necesaria la obra debido al volumen de vehículos que circula diariamente.

“Es necesaria porque tenemos mucho tránsito”, sostuvo.

Sin embargo, además del ensanche de la calzada, pidió que el proyecto contemple mejoras para quienes circulan a pie. “Que se acuerden de las sendas peatonales, cruzar la calle es muy difícil, ni hablar a horas pico”, remarcó.

Mientras continúan los trabajos, la circulación por calle Sargento Cabral irá adaptándose al avance de la obra. Desde la empresa señalaron que los cortes serán comunicados y que se buscará avanzar por etapas para completar la intervención en el menor tiempo posible.