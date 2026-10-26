Personal de la Comisaría 9° de Caucete solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los propietarios de objetos que fueron secuestrados en distintos procedimientos policiales realizados entre el 19 y el 25 de octubre de este año 2026.

Los elementos quedaron bajo resguardo policial en el marco de diferentes intervenciones que llevó adelante el personal de esa dependencia durante la última semana. Ahora, los efectivos buscan establecer su procedencia y localizar a las personas que acrediten ser sus legítimos dueños para avanzar con la devolución.

Entre los objetos recuperados se encontró una carretilla metálica de color naranja, además de columnas de hierro utilizadas en trabajos de construcción. También se secuestró una batería de automotor marca RB y un amplificador de audio.

La lista incluyó, además, una herramienta tipo cortapernos, una pava eléctrica marca Marado, un juego de cortinas y varios vasos de vidrio. Todos estos elementos formaron parte de las actuaciones policiales desarrolladas durante el período informado por la Comisaría 9ª.

Desde la dependencia solicitaron a los vecinos que reconocieran alguno de los objetos que aportaran información para facilitar la identificación de sus propietarios. La medida apuntó a que las personas damnificadas pudieran recuperar sus pertenencias, siempre que acreditaran la titularidad correspondiente.

La Policía no precisó si los efectos secuestrados estuvieron vinculados con un mismo hecho o si procedieron de diferentes causas. La información difundida indicó que los elementos fueron recuperados durante procedimientos independientes realizados a lo largo de la semana.

De esta manera, la Comisaría 9ª procura que los objetos fueran reconocidos por sus dueños y que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, pudieran ser restituidos a sus dueños.