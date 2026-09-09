La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, presidida por la catamarqueña Fernanda Ávila, firmó este miércoles dos dictámenes para modificar el Código de Minería y declarar a las tierras raras como minerales de primera categoría, un paso clave para ponerlas bajo la órbita del orden público y declararlas de "interés nacional".

En este marco, cabe destacar que San Juan se posiciona como una de las regiones con mayor potencial en la Argentina para la exploración y extracción de estos minerales críticos. Un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) identificó al departamento Valle Fértil como una de las áreas del país con presencia de mineralizaciones de elementos de tierras raras (ETR) en pegmatitas que aún no fueron evaluadas. La provincia no es nueva en este terreno: entre 1954 y 1956 se recuperaron 1.010 kilogramos de monacita en la mina Teodesia, en Valle Fértil, la única producción registrada de estos minerales en Argentina. El impulso también llega desde el ámbito local: el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) impulsó pliegos para abrir la competencia en áreas con potencial de minerales críticos, y el proyecto de ley presentado en Diputados propone que la exploración de tierras raras se incorpore al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar los tiempos de prospección.

En el Congreso, el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuaron un dictamen de mayoría con 19 firmas, que unifica los proyectos de la diputada Silvana Giudici y del radical jujeño Jorge Rizzotti. En ese texto se eliminó la mención a la incorporación de las tierras raras en el RIGI. Por su parte, Unión por la Patria impulsó un dictamen propio con 11 firmas, basado en el proyecto de Guillermo Snopek.

Los diputados coincidieron en que la modificación del Código de Minería es un paso necesario para que el país pueda aprovechar sus recursos estratégicos. Desde el oficialismo, se destacó que Argentina cuenta con un potencial geológico inexplorado por falta de incentivos y que el desafío consiste en transformar ese potencial en desarrollo real. Desde Unión por la Patria, se valoró la declaración de interés nacional como un objetivo de fondo vinculado al desarrollo del país, aunque se advirtió sobre la necesidad de presupuesto para los organismos científico-tecnológicos.

Geopolítica y geología

En el marco de la reunión, disertó Juan Biset, consultor de la OCDE en Minería y Sustentabilidad, quien sostuvo que el mundo atravesó dos fracturas que cambiaron el escenario minero global: la pandemia, que cortó las cadenas de suministro, y la guerra comercial, que reavivó la geopolítica de los bloques. "Hoy lo que define no es el precio, sino el acceso a los minerales", señaló.

Biset identificó cuatro transiciones simultáneas que impulsan la demanda de minerales: la energética, la digital, la militar y la demográfica. Explicó que un auto eléctrico usa seis veces más minerales que uno de combustión, que los centros de datos consumen energía equivalente a una pequeña ciudad y que la remilitarización global implica un consumo de materiales que no pueden reciclarse.

Sobre Argentina, afirmó que el país comparte barrio con el principal productor minero de la región —Chile— pero que no ha desarrollado su minería todavía. "Chile está raspando la olla. Nosotros tenemos todavía la olla llena", ejemplificó. Sin embargo, advirtió que el país tiene desafíos pendientes en infraestructura, desarrollo de talento, financiamiento y reglas claras.

"Mi jardín no es una mina de oro por un tema de costos y de precios. Mina no es un concepto geológico, sino un concepto económico. Si introducimos legislación que sube los costos, estoy apagando áreas mineras. Si hago lo contrario, estoy generando minería. No son los geólogos, son ustedes los que hacen minería", concluyó