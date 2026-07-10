La afasia es un trastorno que altera la capacidad de comunicarse y puede afectar profundamente la vida cotidiana de quienes la padecen y de su entorno familiar. Las personas con esta condición pueden presentar dificultades para hablar, comprender el lenguaje, leer o escribir, aunque su inteligencia y capacidades cognitivas permanecen intactas.

Con el objetivo de brindar un tratamiento específico, el Hospital Dr. Guillermo Rawson cuenta con un consultorio de Afasia dentro del Servicio de Fonoaudiología, donde se trabaja en la recuperación, fortalecimiento y compensación de las habilidades comunicativas de los pacientes.

El espacio está a cargo de la licenciada Claudia Pérez, quien desarrolla un abordaje integral desde la Fonoaudiología. El tratamiento no solo apunta a mejorar el lenguaje, sino también a que las personas puedan volver a participar de conversaciones, expresar sus emociones, tomar decisiones y recuperar sus vínculos familiares y sociales.

Desde el equipo de salud remarcaron que la afasia afecta exclusivamente el lenguaje y la comunicación, por lo que es fundamental evitar prejuicios. La condición no disminuye la inteligencia, la capacidad de pensar ni el valor de la persona, por lo que la comprensión y el acompañamiento del entorno resultan claves durante el proceso de rehabilitación.

Los profesionales destacan que una intervención temprana y un tratamiento adecuado pueden contribuir significativamente a mejorar la autonomía y la calidad de vida de quienes atraviesan este trastorno, adaptando las estrategias terapéuticas a las necesidades particulares de cada paciente.

Cómo solicitar un turno

Las personas interesadas en acceder al consultorio de Afasia deben solicitar turno de manera presencial en el Servicio de Fonoaudiología del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

La atención para la asignación de turnos se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, en el edificio ubicado sobre calle General Paz, pasando avenida Rawson, en planta baja, ala sur.