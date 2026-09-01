Cómo activar el modo “No molestar” para recibir solo mensajes y llamadas urgentes

Las notificaciones constantes del celular pueden convertirse en una distracción mientras se trabaja, estudia, descansa o realiza cualquier actividad que requiere concentración. Sin embargo, existe una herramienta que permite silenciar gran parte de esas interrupciones sin quedar completamente incomunicado.

Se trata del modo “No molestar”, que puede configurarse para determinar qué personas, aplicaciones, llamadas o alarmas tienen permitido generar una notificación mientras permanece activado.

De esta manera, el usuario puede bloquear temporalmente las comunicaciones que considera innecesarias y, al mismo tiempo, mantener habilitadas aquellas que podrían resultar importantes o urgentes.

Cómo configurar el modo “No molestar”

En Android, el procedimiento puede variar ligeramente dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo. En los dispositivos compatibles, hay que ingresar a Ajustes, buscar el apartado “Modos” y seleccionar “No molestar”.

Una vez dentro, los filtros de notificaciones permiten establecer qué interrupciones estarán habilitadas.

Entre las principales opciones se encuentran las llamadas, mensajes y conversaciones de determinadas personas. También es posible elegir qué aplicaciones podrán continuar enviando notificaciones mientras el resto permanece silenciado.

Una función especialmente útil para situaciones de emergencia es “Permitir llamadas repetidas”. Al activarla, el celular puede dejar pasar una segunda llamada realizada por la misma persona dentro de un período de 15 minutos.

Además, el usuario puede decidir qué ocurre con las alarmas, recordatorios, eventos del calendario, contenido multimedia y otros sonidos del dispositivo.

También se puede establecer cuánto tiempo estará activado

Otra posibilidad es determinar la duración del modo “No molestar”. Puede permanecer activo hasta que el usuario lo deshabilite manualmente o establecerse durante un período determinado.

También se pueden crear reglas para que el celular active automáticamente esta configuración en determinados horarios, como durante la noche, reuniones o momentos destinados al estudio y al trabajo.

En iPhone existe una herramienta similar mediante los Modos de concentración. Además, determinados modelos compatibles con Apple Intelligence cuentan con una gestión inteligente de las notificaciones que busca identificar cuáles son importantes para permitirlas mientras silencia aquellas consideradas menos relevantes.

Así, configurar correctamente estas herramientas permite reducir las distracciones del celular sin correr el riesgo de perder una comunicación verdaderamente importante.