Cómo actualizar datos en el IPV de San Juan paso a paso

Actualizar los datos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan es un trámite necesario cuando se producen cambios en el grupo familiar registrado. La gestión permite mantener actualizada la información de quienes participan en el sistema habitacional y es especialmente importante para quienes esperan participar de los sorteos de viviendas. Según la información oficial del Gobierno de San Juan, el reempadronamiento es presencial, gratuito y demora entre 10 y 15 minutos.

Para realizar la actualización de datos, cada integrante del grupo familiar debe concurrir con su DNI físico. En caso de que los integrantes sean casados, también se debe presentar el acta de matrimonio. Para las parejas convivientes, se solicita el certificado de unión convivencial emitido por el Registro Civil o por el juez de paz del municipio correspondiente.

Además, si alguno de los integrantes del grupo familiar tiene una discapacidad, se debe presentar el certificado correspondiente. En el caso de personas que pertenezcan a una fuerza de seguridad provincial, también deberán llevar la credencial que acredite esa condición.

Dónde se realiza el trámite

La actualización de datos o reempadronamiento se realiza en la Oficina de Cómputos e Inscripciones del IPV, ubicada en la Planta Baja, Sector B del Centro Cívico de San Juan.

El procedimiento consiste en concurrir con la documentación requerida, solicitar la actualización de los datos del grupo familiar y completar el reempadronamiento. Una vez finalizada la gestión, el organismo entrega el comprobante correspondiente.

Cuánto cuesta y cuál es el horario

El trámite no tiene costo y, de acuerdo con la información oficial, el tiempo estimado es de entre 10 y 15 minutos. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30, según los datos publicados por el Gobierno de San Juan. Para consultas, el IPV dispone del teléfono 0264 4305026.

La actualización puede resultar clave ante cualquier modificación de la composición familiar, ya que el propio Gobierno provincial señala que mantener los datos al día es fundamental para garantizar la correcta participación en los sorteos que se realizan periódicamente.