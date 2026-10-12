La salud del papa León XIV se convirtió en el centro de la atención internacional tras anunciarse que será internado en la Clínica Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo pulmonar.

El cuadro fue hallado en una fase muy temprana y con una ubicación favorable durante una revisión médica de rutina, según confirmó el propio Pontífice tras el rezo del Ángelus. A pesar del diagnóstico y la inminente cirugía, el Santo Padre mantuvo su agenda oficial completa, dando muestras de un buen estado general antes de afrontar el procedimiento.

Detectado de forma temprana en un chequeo de rutina, el hallazgo obligará al Santo Padre a someterse a una intervención quirúrgica mínimamente invasiva.

Especialistas explican en qué consiste la patología, sus riesgos y el proceso de recuperación. Desde el punto de vista médico, un nódulo pulmonar consiste en una pequeña masa o agrupación de células en el tejido del pulmón.

En su amplia mayoría, estas formaciones son benignas y corresponden a tejido cicatricial generado por infecciones respiratorias pasadas. Dado que no suelen provocar síntomas visibles —salvo en casos puntuales donde puede haber tos, sibilancias o dificultad para respirar—, su detección suele ser fortuita mediante estudios por imágenes como tomografías computadas o radiografías de tórax.

Técnica quirúrgica y factores de evaluación

Para remover la lesión, el equipo médico apelará a una técnica mínimamente invasiva denominada videotoracoscopía. Este procedimiento se realiza a través de pequeñas incisiones en la cavidad torácica, lo que evita una apertura amplia del tórax, reduce significativamente el dolor postoperatorio y acelera el proceso de cicatrización. La extirpación permite además examinar el nódulo en laboratorio mediante una biopsia para descartar cualquier indicio de malignidad, análisis fundamental en pacientes mayores de 50 años.

Según precisó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se estima que el Papa permanecerá hospitalizado aproximadamente siete días para monitorear su evolución postquirúrgica.

¿Qué ocurre con los síntomas?

La mayoría de los nódulos pulmonares no causan ningún síntoma. En los casos en que aparecen, los síntomas pueden ser tos sola o con sangre, dificultad para respirara, sibilancia o infecciones respiratorias.

Hay factores y señales de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno. Estos incluyen:

Tener más de 50 años

Fumar

Un historial familiar de cáncer de pulmón

Tener síntomas de cáncer de pulmón

El tamaño del nódulo

El crecimiento del nódulo

La forma del nódulo





Impacto en la actividad oficial y la gira latinoamericana

Si bien la intervención quirúrgica exige un período de reposo y cuidados para asegurar la plena recuperación respiratoria del Pontífice, las perspectivas médicas son optimistas debido al diagnóstico precoz.

Esta situación de salud planteó interrogantes sobre el viaje apostólico a Latinoamérica programado para inicios de noviembre, el cual incluye su paso por la Argentina entre el 8 y el 11 de ese mes. No obstante, la Santa Sede mantiene la gira en pie sin modificaciones y el propio León XIV reafirmó su intención de concretarla al despedirse del arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, con un esperanzador: “Nos vemos en Argentina”.