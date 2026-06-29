Cómo afecta Mercurio retrógrado y la Luna llena a cada signo zodiacal

La agenda astrológica presenta una semana de transformaciones profundas que comenzó el domingo 28 de junio con la retrogradación de Mercurio en Cáncer. Este fenómeno, que se extenderá hasta el 25 de julio, invita a una revisión de situaciones pasadas y al reencuentro con las raíces familiares.

Jimena La Torre indica que este tránsito no es "tan grave" y que ofrece la oportunidad de "dar vuelta a las cosas" o modificar el enfoque de temas pendientes para seguir trabajando. Asimismo, la experta sostiene que es un momento ideal para "dar vuelta a la suerte" mediante la información que se revela durante estos días.

El lunes 29 de junio se destaca por la presencia de la Luna llena en Capricornio, mientras que el martes marca el ingreso de Júpiter al signo de Leo. Para Aries, es tiempo de conectar con el símbolo del barco y realizar un viaje por agua para trabajar con la familia.

Tauro se posiciona como uno de los grandes elegidos para liderar, guiando a otros a través de la espiritualidad. Por su parte, Géminis experimentará la alegría de un niño en el ámbito del hogar y recibirá gratificaciones por su esencia.

Los nacidos bajo el signo de Cáncer podrían sentirse algo "colgado" o dispersos, por lo que se recomienda postergar tareas para conectar con sus sentimientos. Leo adoptará una postura ermitaña buscando su luz interior, a pesar de que Júpiter lo convierta en uno de los más sabios del zodíaco.

Virgo sentirá que la justicia está de su lado, mostrándose seguro de sus metas y conciencia ante los demás. Para Libra, la semana trae una imagen respetada y la capacidad de realizar una transformación personal profunda.

Escorpio tiene indicadores de éxito en amor, dinero y trabajo, sugiriendo la organización de un traslado pronto. Sagitario recibirá noticias familiares alegres vinculadas al crecimiento y reconocimiento personal. Capricornio se destaca como guía para la gente y transita una etapa favorable para proyectar la compra de un bien material.

Acuario se verá beneficiado en el plano profesional y empresarial con la apertura de las puertas de la vida. Finalmente, Piscis contará con una gran intuición para comprender que el vínculo con el pasado es vital para su futuro.