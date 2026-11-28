La Ley de Ludopatía tendrá un impacto directo en el fútbol argentino al prohibir las publicidades y el patrocinio de casas de apuestas online en camisetas, estadios, transmisiones, vía pública, redes sociales y contenidos de influencers, a la espera de su reglamentación.

La iniciativa aprobada plantea una restricción amplia sobre el patrocinio del sector —frente a la postura oficial que buscaba focalizarse en plataformas ilegales y controles de acceso— e incluye una cláusula conocida informalmente como "artículo Angelici", que impide que personas vinculadas a empresas de juegos de azar o apuestas en línea integren comisiones directivas de clubes y asociaciones deportivas.

La medida alcanza a instituciones de Primera División que llevan casas de apuestas o casinos como patrocinador principal en sus casacas, entre ellas Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Newell's, Rosario Central, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

Además de modificar la denominación comercial de los torneos y la presencia de banners vinculados al rubro en la Selección Argentina. En el plano internacional, el texto cita antecedentes como la Premier League, que prohíbe casas de apuestas como sponsor principal en el frente de las camisetas desde la temporada 2026/2027.

Aunque, permite presencia en mangas o ropa de entrenamiento, y el caso de Brasil, donde una medida provisoria impulsada por Lula da Silva prohibió la publicidad y el patrocinio en todo el país y generó reclamos de más de 35 clubes por auxilio financiero, mientras semanas después se observó un mayor gasto familiar en consumo básico y menor endeudamiento.

Entre las principales disposiciones aprobadas, el proyecto prohíbe las publicidades y los bonos de bienvenida de apuestas virtuales en medios de comunicación, plataformas digitales y redes, y veta que deportistas y clubes se vinculen a ese patrocinio en los términos fijados por la norma.

Asimismo, exige que las plataformas implementen un registro con datos biométricos a través del Renaper para impedir el ingreso de menores de 18 años.

La normativa también prohíbe apostar con tarjetas de crédito o con cuentas de la Anses, dispone la creación de un registro nacional de autoexclusión para quienes deseen bloquear su propio acceso y establece charlas obligatorias sobre prevención de la ludopatía en las escuelas.