Cómo afectó realmente a la Scaloneta la fake news sobre el papá de Messi

El plantel argentino logró aislarse de las repercusiones generadas por la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi durante el desarrollo de la Copa del Mundo. El profesionalismo demostrado en el campo de juego permitió superar la situación, pese a las versiones mediáticas que indicaban un posible impacto negativo en el ánimo del capitán y del resto de los futbolistas.

En declaraciones periodísticas, Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, aportó claridad sobre el ambiente interno del equipo. "Nosotros estábamos ahí y teníamos la tranquilidad de saber que no era así. Yo la verdad es que estoy un poco abstraída porque estoy trabajando también desde acá pero no se habló del tema porque como digo, sabíamos que no era", manifestó.

La entrevistada insistió en el enfoque del grupo al asegurar que "acá se vivió con la tranquilidad de saber que no era cierto. Todas las familias tienen sus preocupaciones pero los chicos están en el Mundial con un objetivo claro".

Riela también se refirió al contexto que atraviesan los familiares de los futbolistas lejos de su país de origen. "Todas las familias tienen sus preocupaciones. Sin ir más lejos, hace unos días internaron a mi abuela y a mi me cuesta bastante estar acá sabiendo que ella, con sus 95 años, está internada. La vamos llevando", relató con el fin de ejemplificar la realidad del entorno de la delegación.

Finalmente, desestimó cualquier especulación acerca de posibles distracciones en la concentración del conjunto nacional. Al respecto, concluyó afirmando que "cosas personales tienen todos pero están con su objetivo", ratificando que el plantel prioriza exclusivamente el plano deportivo.