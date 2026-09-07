Cómo anotarse para ser voluntario durante la visita del papa León XIV

La Iglesia abrió la convocatoria para personas de entre 18 y 65 años que quieran colaborar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026. Los postulantes podrán participar en las actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La preinscripción estará disponible desde este lunes 7 de septiembre y busca conformar el equipo que colaborará en la organización y desarrollo de las distintas actividades previstas durante la visita del Santo Padre.

Desde la organización señalaron que ser voluntario implicará asumir una tarea de servicio con responsabilidad, disponibilidad y compromiso. Las funciones serán diversas y cada una tendrá como objetivo facilitar la participación de las miles de personas que se espera que concurran a los encuentros.

“Cada tarea será importante, independientemente del lugar o la función asignada”, destacaron desde la organización, al remarcar que el voluntariado tendrá como finalidad contribuir a que los participantes puedan vivir el encuentro de la mejor manera posible.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 65 años interesadas en colaborar durante las jornadas de actividades. Quienes resulten seleccionados deberán participar posteriormente de instancias de formación, tanto generales como específicas, según la función que les sea asignada.

La organización informó que las próximas etapas del proceso, incluyendo la selección y las instancias de capacitación, serán comunicadas mediante los canales oficiales del voluntariado.

La convocatoria se enmarca en la visita de León XIV, que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

Cómo realizar la preinscripción

Las personas interesadas pueden completar la preinscripción a través del sitio habilitado por el Episcopado:

https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios

La inscripción constituye la primera etapa del proceso y no implica por sí misma la incorporación definitiva al equipo de voluntarios.