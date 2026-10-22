Cómo atraviesa Bruce Willis su enfermedad según su mejor amigo

El actor Kevin Pollak habló de la salud de Bruce Willis y explicó cómo atraviesa la demencia frontotemporal que padece. Durante un episodio del programa presentado por Steve Kmetko, el compañero de rodaje mencionó que el protagonista del film no se da cuenta de la enfermedad y destacó el apoyo constante de sus allegados en esta etapa de su vida.

“Debido a la naturaleza de esta enfermedad, no es consciente de que hay un problema”, explicó Pollak al referirse a la situación. La familia del famoso comunicó el diagnóstico en febrero de 2023, marcando un cambio profundo en la cotidianidad del artista debido a este trastorno neurodegenerativo que impacta directamente en sus capacidades cognitivas.

“Él vive en una burbuja de amor y cariño”, comentó el comediante, quien sumó que “de una manera muy extraña y única, es tan feliz como nunca lo había sido”. También reconoció lo difícil que resulta el panorama y aseguró que “es desgarrador, así que, en lugar de llorar, me río de la dulce y simple ironía de un hombre tan fuerte y lleno de vida”.

Ambos compartieron trabajo en varias producciones cinematográficas y el humorista lo comparó con una leyenda de la música diciendo que “a veces sentía que debía ser como estar con Elvis Presley”. Asimismo revivió una anécdota del rodaje de Cuestión de honor donde Willis le dedicó un elogio comparándolo con Spencer Tracy, calificando ese comentario como uno de los mejores de su vida.

Finalmente resaltó la relevancia del entorno cercano y rememoró cómo se organizaban en la residencia que tenían en Idaho para que sus hijas compartieran tiempo con ambos padres. “Era un campamento de amor permanente, como familia y como hombre de familia”, concluyó el colega sobre la cálida dinámica que mantenían tras el divorcio.