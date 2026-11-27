La solidaridad no termina con la elección del Sanjuanino Solidario 2026. GRUPO HUARPE y Broker Andino, organizadores del certamen, abrieron una convocatoria para que empresas, comerciantes, instituciones y particulares puedan colaborar con los proyectos de los diez finalistas de esta edición.

Cada uno de los protagonistas compartió cuáles son las principales necesidades de las organizaciones que representa. Desde alimentos para merenderos y equipamiento para enseñar oficios hasta materiales de construcción, insumos hospitalarios y alimentos para animales, los pedidos reflejan las distintas realidades que estas personas atienden a través de su trabajo solidario.

La iniciativa busca conectar a quienes necesitan ayuda para continuar con sus proyectos con aquellos que tienen la posibilidad de aportar. Cada colaboración, independientemente de su magnitud, puede contribuir a fortalecer el trabajo que realizan estas organizaciones en San Juan.

Qué necesitan los diez finalistas del Sanjuanino Solidario

1. Javier López – Conducción Solidaria

Herramientas de trabajo.

Combustible.

Mercadería.

2. Analía Giménez – Pastoral Carcelaria

$1.000.000 para tramitar la personería jurídica.

Amasadora, sobadora y horno pizzero.

Freezer.

Motoguadaña.

Máquina bordadora.

Máquina para cortar el cabello, tijeras y sillón de peluquería.

Herramientas de carpintería.

El equipamiento permitirá enseñar oficios que favorezcan la reinserción social.

3. Juan Ariel Aguilera – Que Todos Seamos Uno

Materiales de construcción.

Artículos y equipamiento para baños.

4. Graciela Valderrama – Merendero Señor de la Misericordia

Alimentos para las meriendas de los chicos.

Gas envasado para cocinar.

5. Marta Cuadra – Las Manos de Paula, entre hilos y libros

Máquinas de coser overlock de tres hilos.

Lanas Casmilon semigordas y finas de distintos colores.

Telas de polar, cordelina y algodón para confeccionar prendas para bebés.

6. Patricia Rossomando – Asociación Voces

Pañales elastizados anatómicos.

Elementos para el banco ortopédico.

7. Fabricio Valenzuela – Boxing San Juan

Pintura, pinceles y enduido para mejorar la infraestructura.

Mancuernas de caucho y otros elementos de entrenamiento.

Mercadería.

Cucharones, cuchillos y tablas para picar.

Bandejas, cucharas, tenedores y vasos descartables.

Quemador.

Olla de 50 litros.

Garrafa de gas.

8. Eduardo Grasso – Patitas Sin Hogar

Pipetas antiparasitarias para perros y gatos.

Alimento balanceado para perros y gatos.

9. María Dolores Galdeano – AReNa (Ayuda al Recién Nacido)

Ropa para recién nacidos.

Pañales.

Leche maternizada.

Termómetros.

Otros insumos destinados al Servicio de Neonatología del Hospital Rawson.

10. Sandra Pérez – Posibilidad para Todos

Alimentos para las meriendas de los niños que concurren diariamente a la institución.

Una oportunidad para multiplicar la solidaridad

En el marco de los diez años del Sanjuanino Solidario, GRUPO HUARPE y Broker Andino buscan que el reconocimiento a estas historias también se traduzca en oportunidades concretas para sus protagonistas.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad sanjuanina. Empresas, comercios, profesionales y vecinos pueden sumarse aportando alguno de los elementos solicitados y contribuir a que estos diez proyectos continúen transformando vidas.