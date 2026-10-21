La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana no solo representa una oportunidad para sumar un nuevo título internacional. También puede tener consecuencias en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027, donde River busca asegurar su lugar.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revirtió la serie de semifinales. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del triunfo que dejó al Xeneize a un paso de la consagración.

Si Boca gana la final, obtendrá una plaza directa para disputar la próxima edición de la Libertadores. En caso de que también consiga clasificarse por la Tabla Anual, podría liberar un cupo para otro equipo argentino que todavía no tenga asegurada su participación.

Qué necesita River para beneficiarse

El escenario depende de los resultados que se registren en el cierre de la temporada. River necesita sumar puntos en las últimas fechas del Torneo Clausura y mejorar su posición en la Tabla Anual para acercarse a los puestos de clasificación a la Libertadores.

El Millonario también conserva la posibilidad de acceder al certamen continental si se consagra campeón del Clausura. Sin embargo, si no consigue ese objetivo, deberá seguir de cerca la ubicación final de los equipos que ya tienen o podrían obtener una plaza por otras vías.

La eventual consagración de Boca no le garantizará automáticamente el boleto a River. El lugar liberado se asignaría según el reglamento y el orden de los equipos que todavía no estén clasificados.

Platense y Atlético Tucumán también están atentos

La definición de la Sudamericana podría repercutir además en la Copa Argentina. Platense y Atlético Tucumán, semifinalistas de ese torneo, aparecen entre los equipos que podrían verse favorecidos por una eventual liberación de plazas.

La Copa Argentina otorga un cupo para la Libertadores. Si Boca gana la Sudamericana y alguno de esos equipos obtiene la clasificación por la vía prevista en el reglamento, el reparto de lugares podría modificarse y abrir nuevas posibilidades para los clubes que siguen en carrera.

La final de la Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, será clave para definir ese escenario. Mientras Boca buscará levantar el trofeo, River deberá concentrarse en sus propios resultados y esperar que la combinación de posiciones y campeones juegue a su favor.