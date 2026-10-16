El Arzobispado de San Juan de Cuyo lanzó Iglesias SJ, una nueva plataforma digital que permite consultar en pocos segundos dónde y a qué hora se celebran misas en distintos puntos de la provincia. La herramienta ya está disponible de manera gratuita en el sitio arzobispadosanjuan.ar/iglesias.

La iniciativa reemplaza a la antigua sección de horarios, que requería ingresar a cada iglesia para consultar sus celebraciones. Ahora, los usuarios pueden buscar por nombre, barrio o departamento, conocer la próxima misa y localizar las comunidades más cercanas.

La propuesta está pensada tanto para los sanjuaninos que quieren organizar su participación en las celebraciones como para quienes están de paso, se mudaron a otro barrio o necesitan encontrar una parroquia en un horario determinado.

Qué servicios ofrece Iglesias SJ

Además de consultar las misas, la plataforma permite acceder a información de cada iglesia, como dirección, indicaciones para llegar, teléfono, WhatsApp, horarios de confesión y capillas vinculadas.

También incluye una agenda de actividades religiosas, con el Calendario Arquidiocesano, las fiestas patronales, novenas y encuentros organizados por las parroquias.

Otra de las funciones está destinada a quienes necesitan asistencia espiritual para un familiar enfermo. A través de la herramienta se puede encontrar la parroquia más cercana o, durante la noche, recurrir al Servicio Sacerdotal Nocturno.

Cómo instalar la aplicación gratis

Iglesias SJ puede utilizarse desde el navegador y también instalarse en el celular sin necesidad de descargarla desde Google Play o App Store.

Para hacerlo, hay que ingresar a arzobispadosanjuan.ar/app desde el teléfono y seleccionar la opción «Instalar la app».

De esta manera, los usuarios pueden tener un acceso directo a la plataforma y consultar la información de las comunidades religiosas cuando lo necesiten.

Una plataforma creada en San Juan

La herramienta fue desarrollada por José Miguel Illanes, integrante de la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de San Juan de Cuyo, a partir del trabajo con las comunidades parroquiales.

Las iglesias pueden informar cambios de horarios, cargar eventos y actualizar las celebraciones especiales. Cada solicitud es revisada por la Oficina de Comunicación antes de publicarse, con el objetivo de mantener los datos actualizados.

Desde el Arzobispado señalaron que el proyecto continuará creciendo y que, en las próximas semanas, prevén incorporar nuevas funciones, entre ellas la posibilidad de solicitar una misa o enviar intenciones a una parroquia.

La iniciativa busca acercar la información religiosa a la comunidad y facilitar el acceso a las celebraciones, los servicios y las actividades de la Iglesia en toda la provincia.