Cómo congelar palta en casa sin perder textura y sin oxidación

La palta se convirtió en un alimento muy valorado por sus grasas saludables, su versatilidad y su sabor único, aunque su principal problema es que pasa de estar verde a pasada en pocas horas y su precio suele ser elevado. Ante esta situación, existe una técnica sencilla que permite conservar este producto en el hogar durante varios meses sin sufrir el proceso de oxidación ni perder su consistencia original.

Para lograr un resultado óptimo, el procedimiento comienza seleccionando ejemplares en su punto justo, los cuales deben ser pelados y descarozados con cuidado para no dañar la pulpa. Luego, el método requiere aplicar una barrera protectora contra el oxígeno mediante el uso de jugo de limón fresco, ya sea rociando las mitades o preparando un puré homogéneo según el uso posterior que se le quiera dar en las preparaciones diarias.

A continuación, el envasado hermético resulta fundamental para evitar el contacto directo con el aire, recomendando el uso de bolsas aptas para freezer y retirando todo el contenido gaseoso posible antes de cerrarlas por completo. Finalmente, se deben rotular con la fecha correspondiente y almacenar en el congelador, donde pueden permanecer en óptimas condiciones durante un periodo de entre 3 y 4 meses sin alterar sus propiedades de manera drástica.

Respecto al momento de consumirlas, las mitades o rodajas deben pasar a la heladera la noche anterior para descongelarse de manera gradual, mientras que las versiones trituradas permiten acelerar el proceso utilizando un recipiente con agua tibia durante unos 10 a 15 minutos. Si bien la textura puede variar ligeramente tras el frío, este procedimiento económico permite aprovechar al máximo las ofertas del mercado y disponer siempre de este fruto para cualquier comida.