Construir una vivienda en San Juan en seis meses, en lugar de un año, es una posibilidad que ofrece Casaforma, un sistema de construcción industrializado que permite reducir hasta un 50% los tiempos de obra. El arquitecto Federico Pickelny explicó que esta alternativa al método tradicional también puede representar un ahorro económico, aunque requiere contar con mayor disponibilidad de dinero durante la ejecución.

La comparación parte de una casa de 150 m², cuya construcción convencional puede demandar unos 12 meses en condiciones normales. Con el sistema de construcción industrializado mediante paneles de poliestireno expandido utilizado por Casaforma, ese plazo podría reducirse a seis, siempre que exista una planificación adecuada y coordinación entre los trabajadores.

Cómo funciona el sistema Casaforma

A diferencia de la construcción tradicional, que utiliza ladrillos para levantar las paredes, Casaforma emplea paneles compuestos por un núcleo de poliestireno expandido, conocido como telgopor, y mallas metálicas. Sobre esa estructura se proyecta concreto para conformar los muros.

El método permite agilizar distintas etapas de la construcción y disminuir los tiempos de ejecución. Para las familias, una de las principales ventajas es poder ocupar la vivienda antes y reducir el período de trabajo en el terreno.

“El desgaste es otro, los tiempos para mudarnos son otros”, explicó Pickelny en YO TE INVITO, al referirse a las diferencias entre una obra que demanda seis meses y otra que se extiende durante un año.

El arquitecto señaló que estos sistemas ganaron terreno en San Juan durante los últimos 15 años, aunque todavía existe una fuerte preferencia por las construcciones de ladrillo.

Otras alternativas que aceleran la construcción

Casaforma no es la única opción. Pickelny señaló que el steel frame, basado en una estructura de perfiles de acero, permite acortar alrededor de un 30% los tiempos de ejecución. En el ejemplo de una obra de doce meses, el plazo podría bajar a poco más de ocho meses.

También mencionó los paneles SIP, compuestos por un núcleo aislante entre placas estructurales. Podrían reducir el plazo entre un 40% y un 50%, hasta unos seis o siete meses.

Según el arquitecto, estas alternativas ganaron presencia en un mercado donde históricamente predominó la preferencia por el ladrillo. También distinguió los sistemas industrializados de las casas prefabricadas, ya que sus características técnicas y prestaciones no son necesariamente equivalentes.

¿Se puede gastar menos y terminar antes?

Además de los plazos, el arquitecto estimó que algunos sistemas alternativos pueden resultar cerca de un 15% más económicos que la construcción tradicional, siempre que se comparen viviendas con características y terminaciones similares.

Para dimensionar los presupuestos, recordó el índice de octubre del Circot, de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, que ubicó el metro cuadrado de una vivienda básica tipo cerca de $1,8 millones. Una casa de aproximadamente 77 metros cuadrados rondaría los $138 millones como referencia, aunque el importe final depende de cada proyecto.

La diferencia importante aparece al momento de pagar. Mientras una obra tradicional puede avanzar por etapas y permitir compras graduales, los sistemas industrializados requieren disponer de determinados paneles y materiales en períodos más cortos.

“Uno compra los paneles y los compra de un solo tirón”, explicó. En otras palabras, terminar antes puede reducir el plazo de obra, pero obliga a reunir el dinero con mayor rapidez.

Qué hay que revisar antes de elegir

En una provincia sísmica como San Juan, Pickelny remarcó que cada sistema y marca debe contar con las certificaciones técnicas y de aptitud sísmica correspondientes. Según el diseño, las autoridades pueden exigir soluciones mixtas o refuerzos específicos.

El profesional también señaló que determinados paneles ofrecen ventajas de aislación térmica frente a muros tradicionales, una característica relevante para las temperaturas de la provincia. Pero insistió en que no alcanza con elegir una técnica por su rapidez: primero debe definirse el proyecto.

“En el proyecto se genera todo”, sostuvo. La decisión entre una obra convencional de doce meses y una industrializada de seis dependerá tanto del plazo deseado como del dinero que cada familia pueda reunir durante la construcción.