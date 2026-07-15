Con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a los servicios públicos, el Ministerio de Gobierno de San Juan puso en funcionamiento una plataforma digital que permite consultar, imprimir y pagar online las multas de tránsito correspondientes a los Juzgados de Faltas Provinciales.

El nuevo sistema está destinado exclusivamente a las actas de infracción labradas por la Policía de San Juan dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales. No incluye las multas emitidas mediante ticket electrónico ni aquellas que corresponden a los Juzgados de Paz.

Para utilizar la plataforma, el infractor deberá contar con el número de acta de infracción y su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, el vehículo involucrado no debe encontrarse radiado.

Una vez ingresados esos datos, el sistema permitirá consultar el estado del acta, imprimir la documentación y realizar el pago de la multa de manera digital, evitando la necesidad de trasladarse hasta una dependencia oficial.

Desde el Ministerio de Gobierno aclararon que existen excepciones. En los casos en los que la infracción haya derivado en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, el trámite no podrá completarse por internet y deberá realizarse de forma presencial en el juzgado correspondiente.

La incorporación de esta herramienta forma parte del proceso de modernización de la administración pública provincial y busca brindar una alternativa más rápida, cómoda y accesible para que los ciudadanos regularicen su situación.

Quienes necesiten realizar consultas o recibir asesoramiento pueden comunicarse con los Juzgados de Faltas Provinciales:

1° Juzgado de Faltas: 4306746 | [email protected]

2° Juzgado de Faltas: 4305650 y 4305651 | [email protected]

3° Juzgado de Faltas: 4305640 | [email protected]

Los tres Juzgados de Faltas Provinciales funcionan en el tercer piso del Centro Cívico, ubicado en avenida Libertador General San Martín Oeste 750, núcleos 5 y 6, en la ciudad de San Juan, donde también se realizan los trámites que requieren atención presencial.