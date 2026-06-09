El Ministerio de Gobierno informó que ya se encuentra habilitado un sistema online que permite consultar e imprimir boletas de multas por infracciones de tránsito labradas en la provincia. La medida busca simplificar gestiones, reducir tiempos administrativos y promover el uso de herramientas digitales por parte de los ciudadanos.

El servicio está disponible para actas confeccionadas por la Policía de San Juan dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales. No incluye infracciones emitidas mediante ticket electrónico ni aquellas que correspondan a Juzgados de Paz, por lo que en esos casos deberán utilizarse los canales habituales.

Para acceder al sistema, el vehículo involucrado no debe encontrarse radiado. En caso contrario, el infractor deberá presentarse de manera presencial para continuar con el trámite correspondiente. Además, se requiere contar con el número de acta, el DNI del infractor y verificar que la infracción pertenezca a jurisdicción provincial.

El pago de las multas puede realizarse de forma digital a través de la plataforma de Ciudadano Digital. Una vez ingresado con usuario y clave personal, el usuario debe dirigirse a la sección “Mis Deudas” y seleccionar la opción “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”. Allí, cada acta cuenta con la opción “Pagar”, que redirecciona automáticamente al sistema Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

Desde la cartera provincial destacaron que el sistema contempla beneficios por pago voluntario dentro de los primeros 30 días posteriores a la infracción, lo que permite acceder a descuentos previstos por la normativa vigente.

En los casos en que el acta implique la radiación del vehículo, el trámite deberá realizarse de manera presencial en los Juzgados de Faltas Provinciales, ubicados en el tercer piso, núcleo 5 del Centro Cívico.

Para imprimir correctamente la boleta, se recomienda utilizar una impresora con resolución mínima de 300 dpi, papel tamaño A4 y contar con un lector de archivos PDF instalado.

Por consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con los distintos juzgados: el 1° Juzgado al correo o teléfono 4306746; el 2° Juzgado a o a los teléfonos 4305650 y 4305651; y el 3° Juzgado a o al 4305640.

Los Juzgados de Faltas Provinciales funcionan en avenida Libertador General San Martín Oeste 750, en la ciudad de San Juan, dentro del Centro Cívico, en los núcleos 5 y 6 del tercer piso.